Kate Middleton : ses problèmes de santé ont-ils eu un impact sur sa relation avec Meghan Markle ?

Si l’actualité de la royauté britannique vous passionne, vous conviendrez sans aucun doute qu’entre Meghan Markle et Kate Middleton, le courant ne passe pas très bien. Si certains justifient cela par la différence de culture, entre les deux duchesses, Andrew Morton pense plutôt que cette distance est liée aux problèmes de santé de Kate Middleton. Nous vous proposons de découvrir plus d’informations sur le sujet en lisant la suite de ces lignes.

Un problème de santé à la base de la distance entre Meghan et Kate ?

2018 est année particulière pour Meghan Markle et Kate Middleton. Tandis que la première préparait son mariage avec une Altesse Royale, la seconde donnait naissance à un petit prince. Que de belles histoires pour les deux duchesses. Mais en réalité, l’histoire n’a pas été aussi magnifique pour Kate Middleton puisqu’elle a été très malade durant sa grossesse. En effet, comme le souligne le journaliste et écrivain Andrew Morton dans son livre intitulé Meghan : À Hollywood Princesse, la mère de la princesse Charlotte et du prince George a connu quelques difficultés sanitaires qui ne l’auraient particulièrement pas permis de cultiver sa relation avec Meghan Markle.

Pendant ses trois grossesses, la duchesse de Cambridge a connu une forme aggravée de nausée du premier trimestre qui se traduit par des vomissements presque inarrêtables. Cette maladie liée à la grossesse est connue sous le nom de l’hyperemesis gravidarum et aurait empêché la princesse consort d’effectuer plusieurs déplacements officiels. En définitive, c’était le calvaire pour la belle fille du prince Charles pendant tout le temps de sa grossesse.

Ainsi, pendant la grossesse du prince Louis, Kate Middleton s’est beaucoup concentrée sur sa propre situation et ne s’était pas rendue vraiment accessible à Meghan Markle pendant la préparation de mariage de celle-ci. Toutefois, en juillet 2019, les deux duchesses ont été aperçues toutes souriantes lors de la finale du simple dames à Wimbledon. À l’époque, cette apparition publique des deux femmes avait fait taire, les bruits de couloirs, selon lesquelles, Kate Middleton éprouvait une sorte de mépris pour Meghan Markle. Désormais, on les voyait comme des amis. Certains avaient même imaginé les voir un jour comme Fergie et Diana. Mais hélas, les relations entre les deux duchesses se sont encore plus détériorées les jours qui ont suivi. En janvier 2020 soit environ 6 mois plus tard, Meghan Markle et Harry Windsor, faisaient adieu à la royauté pour s’installer au Canada.

Des tensions accentuées entre les deux duchesses ?

Si d’après l’autobiographe Andrew Morton, la raison de la distance entre Meghan et Kate trouve son fondement dans les problèmes sanitaires de la duchesse de Cambridge, plusieurs personnes pensent que les principales causes des mauvaises relations entre les deux princesses consorts seraient liées aux tensions persistantes entre elles ou tout simplement aux événements qui se sont déroulés pendant les préparatifs du mariage de Meghan Markle en 2018. Un incendie qui aurait fait pleurer Kate Middleton à l’époque. Cependant, à l’occasion d’un entretien entre Meghan Markle et Oprah Winfrey, la duchesse de Sussex a tenu à rétablir la vérité concernant la rumeur selon laquelle elle aurait fait couler les larmes son homologue de Cambridge. Et pour aller loin, elle a même révélé que c’était elle la victime dans l’histoire. Donc si on se fie aux paroles de Meghan Markle, c’est plutôt Kate Middleton qui l’aurait fait pleurer et non l’inverse.