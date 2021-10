Maeva Coucke : mystérieuse, elle pose avec une bague au doigt et crée le suspens

Des noces imminentes pour Maéva Coucke ? Très discrète sur sa situation amoureuse, l’ancienne reine de la beauté française fait une entorse à son propre règlement et crée la surprise générale sur les réseaux sociaux ce mercredi 6 octobre 2021. En effet, la miss France 2018 s’est affichée sur Instagram avec une fameuse bague aux doigts. Découvrez dans la suite de ces lignes, tout ce qu’il faut savoir sur la publication de l’ancienne miss France.

Pas totalement discrète sur sa vie privée

View this post on Instagram Une publication partagée par 𝕸𝖆𝖊̈𝖛𝖆 𝕮𝖔𝖚𝖈𝖐𝖊 (@maevacoucke)

Si la célébrité rend certaines personnes très transparentes sur les réseaux sociaux ou dans les médias, d’autres trouvent toujours les moyens de se réserver pour préserver leurs vies privées. C’est le cas de Maéva Coucke, naturellement très réservée. En effet, l’ancienne beauté française a fait le choix de la discrétion sur sa vie privée, notamment, en ce qui concerne sa situation amoureuse. Cependant, à de rares occasions, elle fait entorse à ce règlement personnel. Comme quoi, l’exception confirme la règle.

Ainsi, en 2018, après avoir été élue miss France à Châteauroux, la reine de la beauté a livré quelques détails sur sa vie privée. À cette occasion, elle avait révélé avoir rompu avec son petit ami, un étudiant en médecine avec qui elle entretenait encore une relation lors de son élection en tant que première beauté de France. Ces révélations-chocs, ont attisé pendant longtemps sur les réseaux sociaux, des débats autour de la malédiction des Miss France. Une malédiction, qui n’aurait épargné en réalité, que très peu de reines de beauté, depuis les débuts de cette compétition. En particulier, celle qui en date de leurs élections, était déjà en couple. Dans la longue liste des victimes de cette malédiction, on retrouve notamment Iris Mittenaère, élue miss de France deux années avant Maéva Coucke.

View this post on Instagram Une publication partagée par 𝕸𝖆𝖊̈𝖛𝖆 𝕮𝖔𝖚𝖈𝖐𝖊 (@maevacoucke)

Après cette sortie médiatique sur sa situation amoureuse en 2018, Maéva n’a plus jamais évoqué le sujet jusqu’au 12 février 2021, soit environ, trois années après. Ce jour-là, elle accordait un entretien à Closer, lors de sa participation au nouveau numéro de star à nu sur TF1. Au cours de l’interview, elle a révélé qu’elle était toujours célibataire depuis sa rupture avec son ancien compagnon. Toutefois, la miss France 2018 ne cache pas son souhait de former à nouveau, un couple avec un homme qu’elle aime et qui partage le même sentiment. Cependant sur ce dernier point, la jeune femme se montre particulièrement un peu méfiante. En réalité, à cause de sa notoriété, elle craint de se retrouver avec quelqu’un qui ne l’aime que pour sa réputation et non pour sa personne.

Néanmoins, deux jours plus tard, donc le jour de la Saint Valentin, elle crée le grand mystère sur les réseaux sociaux en publiant une photo d’elle tenant la main d’un inconnu avec un petit cœur en légende. Toutefois, l’ancienne reine de beauté ne donne aucun détail sur l’identité de l’homme en question, ou sur la véritable nature de leurs relations. Un grand mystère toujours irrésolu par les internautes très intrigués à l’époque.

Une publication qui intrigue les internautes

View this post on Instagram Une publication partagée par j’aime les miss mais pas que (@justfanoffmiss)

Mercredi 6 octobre, elle enflamme la toile en révélant un autre aspect de sa vie privée. En effet, la reine de beauté française 2018 publie deux sorties sur son compte Instagram avec une mystérieuse bague aux doigts. Dans le premier story, on l’aperçoit ostensiblement très heureuse, fredonnant une chanson avec à sa main gauche, la fameuse bague. « Avec ma bague de fiançailles », a-t-elle mis en légende. Le deuxième story de la jeune femme la présente affalé dans un canapé cachant son tendre visage avec ses deux mains. Certainement pour mettre en évidence sa bague de fiançailles. « Quand il a fait sa demande », écrit-elle en légende de cette seconde publication. Réalité ou Comédie ? On n’en sait pas plus que vous puisqu’elle ne donne plus aucune information supplémentaire. Peut-être le fera-t-elle très prochainement, le temps nous dira ce qu’il faut croire.