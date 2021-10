Shannen Doherty : elle publie des clichés durs du jour où elle a été obligée de se raser la tête à cause de la chimiothérapie.

La star de la série Beverly Hills est atteinte du cancer du sein depuis plusieurs années et en ce mois d’octobre rose, la comédienne a décidé de partager son expérience en tant que malade sur les réseaux sociaux. Diagnostiqué en 2015, son cancer s’était d’abord calmé avant d’éteindre une phase critique en 2020. Pour apporter sa contribution à la sensibilisation et la lutte contre cette maladie, la star a fait une publication bouleversante sur le jour où elle a été obligée de se raser les cheveux à cause de la chimiothérapie.

Shannen Doherty, encore plus de joie de vivre

View this post on Instagram Une publication partagée par Shannen Doherty (@the_shannendoherty)

Atteinte de cancer du sein depuis un bon bout, la maladie a été diagnostiquée chez l’actrice seulement depuis 2015. Tout allait bien chez la productrice car elle a connu une longue période de rémission, mais seulement, en février 2020, le cancer est revenu en force en atteignant le stade 4. Malgré que cela l’ait forcée à se raser les cheveux, la comédienne n’a pas perdu sa joie de vivre. Au contraire, elle a beaucoup plus pris goût à la vie. Tant qu’elle le peut, elle fait toutes les activités dont elle a envie. Aussi parce qu’elle sait que son cancer a atteint un stade incurable, elle n’hésite pas à se faire plaisir au quotidien en vivant sa vie pleinement.

View this post on Instagram Une publication partagée par ShannenDoherty (@theshando)

Alors qu’elle est actrice depuis l’âge de 10 ans, la femme âgée de 50 ans aujourd’hui continue de jouer dans des films. Pour elle, il n’est pas question de se laisser abattre par cette tumeur maligne. Elle a d’ailleurs joué dans le film d’action The Fortress 2 aux côtés de Bruce Willis, Kelly Greyson, Chad Michael Murray et Jesse Metcalfe. C’est une femme qui ne cesse de multiplier des actions qui aideront à sensibiliser et éduquer les autres femmes sur cette maladie qui fait des ravages chez la gente féminine.

Un grand engagement dans l’éducation et la sensibilisation sur le cancer

Comme chaque année, le mois d’octobre est consacré à la communication sur la sensibilisation, au dépistage du cancer du sein et à la récolte des fonds pour la recherche. La star hollywoodienne Shannen Doherty atteinte de cette maladie depuis plusieurs années, a décidé ce jeudi 7 octobre de partager avec ses fans, les clichés du jour où elle a été obligée de se raser les cheveux. Elle a partagé une photo datant de 2015, sur laquelle elle a le crâne nu et le nez ensanglanté. Ayant essayé tant bien que mal de garder ses cheveux, les effets de la chimiothérapie ne l’ont pas aidé.

View this post on Instagram Une publication partagée par Shannen Doherty (@the_shannendoherty)

En faisant ce post bouleversant, l’actrice a voulu être un soutien pour les autres femmes qui sont dans la même situation qu’elle. Elle a partagé son premier et son deuxième diagnostic et a fait savoir que ce n’était pas mignon mais en toute honnêteté, son vœu était de faire en sorte que les femmes soient de plus en plus éduquées sur le cancer. Mais également, elle a fait savoir que si elle arrive à tenir face à cette pathologie, c’est parce qu’elle a su trouver l’humour qui lui a permis de dédramatiser sa situation. Elle a continué en souhaitant que les autres femmes, comme elle, puissent avoir la force trouver de l’humour dans l’impossible.