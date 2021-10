Kim Kardashian : elle ironise sur sa sextape, son divorce, ses sœurs…et c’est très drôle

Ce samedi 9 octobre, Kim Kardashian West a fait ses débuts en tant qu’animatrice télé sur NBC. En ouverture de soirée, elle a scotché tout le monde avec un monologue rempli d’humour et d’honnêteté. Elle a fait le tour d’horizon de sa famille, mais aussi de sa vie. Durant son monologue au Saturday Night Live, la mère de famille a parlé de sa sextape, de son ex-mari et de leur divorce, des échecs en politique dans sa famille, et bien d’autres.

Un monologue plein d’autodérision et d’honnêteté

Kim Kardashian est apparue toute belle comme d’habitude et cette fois, elle était vêtue d’une tenue qui, cette fois, n’a pas provoqué pas l’hystérie des fans sur les réseaux sociaux. En effet, elle avait porté un ensemble moulant rose pour sa première intervention en tant qu’animatrice de Saturday Night Live ce samedi 9 octobre. En plus de capter l’attention des téléspectateurs avec son élégance, elle a surtout fait sensation avec ses propos à la fois hilarants et honnêtes. La jolie brune est revenue sur sa sextape de 2002 avec le chanteur de R&B Ray J. La femme d’affaires a déclaré ceci avec beaucoup d’humour : « Quand ils m’ont demandé de participer, j’ai été interloquée. Je n’ai pas eu de nouveau film depuis très longtemps ! En fait, je n’ai sorti qu’un seul film et personne ne m’a dit qu’il sortait. Ma mère a dû oublier de me prévenir. »

Un monologue que les téléspectateurs ont beaucoup apprécié. Surtout lorsqu’elle a parlé de ses formes en ironisant cette présentation que ses sœurs font généralement d’elle. Actuellement milliardaire en dollars us, la jeune femme âgée de quarante ans a ri du petit ami de sa mère en faisant savoir qu’elle est fière que personne ne pourra jamais la traiter de michtonneuse. Elle s’est également moquée de la carrière politique ratée de Caitlyn Jenner et de Kanye West, son ex-mari. C’était une soirée à la fois fun et pleine de vérités.

La véritable raison de son divorce avec le père de ses 4 enfants

Malgré qu’elle soit divorcée du rappeur américain propriétaire de la marque Yeezy, Kim Kardashian a tenu à garder le nom de son ex-mari. Kim Kardashian West s’est séparée de Kanye West le 19 février 2021 et au cours de son monologue au Saturday Night Live ce 9 octobre, elle a étonné tout le monde en parlant de son échec aux présidentielles avec humour. Mais, elle a pris la peine de reconnaître que Kanye West est pour elle le rappeur le plus talentueux de tous les temps, mais aussi le noir américain le plus riche et tellement bourré de génie. Elle est également revenue sur la véritable raison de leur séparation en faisant savoir que s’ils ont divorcé c’est essentiellement à cause de sa personnalité.

Il faut noter que le rappeur est bipolaire et lorsqu’ils étaient encore en couple, l’artiste n’épousait pas l’idée de se faire soigner. Comme l’avait rapporté un proche du couple au Sun, Kanye West avait refusé de continuer à prendre des médicaments pour que son état mental s’améliore. Leurs rapports se sont dégradés davantage lorsque Kim Kardashian a essayé de le faire interner alors qu’il faisait une crise de bipolarité. Ce dernier avait pété un plomb et c’était la goutte d’eau de trop dans le vase.