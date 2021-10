Richard Berry : son ex-femme, Catherine Hiegel dévoile tout avec colère et répond très cash

Interviewée par le Journal du Dimanche, la comédienne Catherine Hiegel a poussé un coup de gueule contre son ancien compagnon Richard Berry. Ce dernier va bientôt remonter sur scène pour reprendre avec les représentations de sa pièce Plaidoiries. Mais seulement, la maman de Coline Berry n’a guère apprécié cela et en a profité pour parler de la plainte déposée par leur fille.

Catherine Hiegel, très remontée

View this post on Instagram Une publication partagée par Men (@menmagazine.fr)

C’est dans le 10e arrondissement de Paris que la très appréciée Catherine Higel fera son retour sur scène ce 15 octobre au théâtre du Petit Saint Martin pour son spectacle Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Pour cela, elle a été interviewée par le journal du dimanche qui est en kiosques depuis ce dimanche 10 octobre. Si elle a parlé de son retour sur scène, elle a également parlé de son ex compagnon, qui lui aussi, sera de nouveau sur scène. C’est sur son compte Instagram que Richard Berry a fait l’annonce selon laquelle dès ce 31 octobre, tout comme son ex compagne au 10e arrondissement, il reprendra avec les représentations de sa pièce Plaidoiries.

View this post on Instagram Une publication partagée par Amomama_France (@amomama_france)

Cette nouvelle n’a pas été bien accueillie par Catherine Hiegel et sans mâcher ses mots, elle a dit : « On ne peut pas l’empêcher mais que Richard remette une robe d’avocat et dise des textes de Gisèle Halimi me fait vomir ! ». Il faut rappeler ici que Gisèle Halimi est une avocate féministe décédée en juillet 2020. L’actrice a poursuivi en faisant savoir qu’elle était une vraie tout en déplorant qu’elle ne touchera aucun droit sur la représentation de celui qui est accusé d’avoir eu des pratiques incestueuses sur sa fille. Une façon très directe de tacler celui avec qui elle a vécu dans les années 1970. Si elle a souvent été très réservée, elle s’est tout de même exprimée sur l’affaire d’inceste dans laquelle sa fille Coline Berry a porté plainte contre son père et elle a profité pour déclarer que lorsqu’ils étaient en couple, Richard Berry la frappait.

Elle ne s’est pas arrêtée là et tout naturellement, comme toute mère, elle a parlé des accusations faites par sa fille contre le comédien. Elle soutient sa fille et lui accorde toute la force qu’une mère peut donner à sa fille dans de telles circonstances.

Coline Berry-Rojtman de plus en plus opposée à son père

View this post on Instagram Une publication partagée par Comédie de Caen (@comediedecaen)

Après que Richard Berry ait annoncé son retour sur scène où il portera une robe d’avocat, sa fille, Coline Berry-Rojtman s’est vexée à ce sujet et l’a fait savoir. C’est en déposant une lettre au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris ce 2 septembre qu’elle a extériorisé sa colère. Hormis cela, elle a été offusquée de voir celui qu’elle accuse d’inceste jouer le rôle d’un homme de droit en reprenant les paroles d’une avocate féministe.

La jeune femme a le soutien de sa mère et de sa cousine Marilou Berry qui ont ouvertement pris parti pour elle. De son côté, le principal mis en cause qui a toujours clamé son innocence a le soutien de sa fille Joséphine Berry et de sa femme Pascale Louange.