Kim Kardashian au Saturday Night Live : elle donne les véritables raisons de son divorce avec Kanye West

Kim Kardashian était l’animatrice de l’émission Saturday Night live samedi 9 octobre dernier. À l’occasion, elle s’est exprimée sur plusieurs sujets relatifs à sa vie personnelle. Depuis sa sex tape en 2002 jusqu’à son divorce avec le célèbre rappeur Kanye West en passant par O.J Simpson et la chirurgie esthétique des membres de sa famille. En toute franchise et avec honnêteté, l’influenceuse vide son sac. Découvrez dans la suite de ces lignes, tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Kim Kardashian anime le Saturday Night Live

Au cours de l’émission Saturday Night Live diffusée samedi soir, l’animatrice du jour, Kim Kardashian, a particulièrement impressionné le public avec sa franchise et son humour quand elle a évoqué des sujets bien propres à elle. La star de 40 ans et mère de 4 enfants a ouvert son monologue sur des évènements relatifs à son passé et les dérives de sa famille. Vous la connaissez bien cette incroyable famille Kardashian, qui a régalé le monde entier avec sa série de Télé-réalité, hors-normes qui a duré plus de 13 ans avec 20 saisons produites et une centaine d’épisodes à son actif. À la grande désolation du public, la série prend fin cette année, mais ces principaux acteurs, restent actif tant sur les réseaux sociaux, que sur les chaînes de télé…

Kim Kardashian parle de sa sextape et de sa famille

Kim Kardashian à fait rire le public lorsqu’elle plaisante sur sa sextape en début d’émission. En effet, la star a évoqué être surprise qu’on lui demande de participer à l’émission qu’elle qualifie comme son second film depuis sa première sortie en 2002. Elle faisait référence à sa sextape. « Je n’ai sorti qu’un seul film et personne ne m’a dit qu’il sortait. Ma mère a dû oublier de me prévenir » a-t-elle dit. Des paroles qui ont vivement impressionné le public.

Toujours dans son discours d’ouverture, l’ex-femme de Kanye West s’est exprimée sur la chirurgie esthétique pratiquée par les membres de sa famille, avec aisance. Néanmoins, en évoquant ce sujet, l’intention de l’influenceuse n’était pas d’aller en profondeur, elle a plutôt voulu mettre la lumière sur sa personnalité. C’est dire qu’elle orientait son discours sur sa joie de pouvoir partager sa soirée avec le public et de lui montrer qu’elle n’était pas seulement une femme aux courbes exceptionnelle ou encore une simple référence que ses sœurs présentent à leurs chirurgiens plasticien pour leurs opérations, mais plus que tout, une personne impressionnante.

Kim Kardashian évoque O.J Simpson et son divorce avec Kanye West

Toujours dans ce style de discours, la star de télé-réalité a évoqué O.J Simpson avec beaucoup d’humour. Elle avait fait savoir que c’était le premier noir qu’elle avait rencontré. Et même si c’était bizarre de garder son image en tête, c’était après tout quelqu’un qui de très marquant. Le joueur professionnel américain accusé d’avoir tué sa femme et son ami avait en effet, été défendu par le père de l’ex-épouse de Kanye West en 1995.

La suite de son discours se base principalement sur la candidature à l’élection présidentielle manquée de son ex-épouse. Toujours dans un ton comique, la mère de 4 enfants s’est moquée de cet événement en répétant le discours de Kanye West lorsqu’il avait annoncé pour la première fois qu’il se présenterait à l’élection. Elle a donc profité du sujet pour évoquer son divorce avec le célèbre rappeur. Elle s’est dite très heureuse et reconnaissante d’avoir été l’épouse de celui qu’elle qualifie comme étant le meilleur rappeur de tous les temps et en plus l’homme noir le plus riche des États unit. S’émerveillent des quatre enfants qu’elle a eus avec ce dernier, elle a expliqué que leur divorce n’était dû qu’à la personnalité du rappeur.