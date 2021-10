Letizia d’Espagne : elle s’affiche sublime et élégante dans un ensemble vert d’eau

Letizia d’Espagne était en Suisse ce vendredi 8 octobre 2021, à l’occasion de l’inauguration des œuvres de Gaya. Et, comme on pouvait bien s’y attendre, elle n’a pas manqué de justesse dans le choix de son look. C’est dans une tenue en verre d’eau que la femme du roi Felipe VI a fait son entrée remarquable. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour avoir plus de détails sur le sujet.

Reine d’Espagne et reine de la mode

En plus d’être reine d’Espagne, Letizia est également la souveraine de l’élégance et de la mode. L’épouse du roi d’Espagne ne rate jamais aucune occasion de montrer sa valeur et son bon goût quand elle franchit les murs du Palais de la Zarzuela. Et même quand elle s’y trouve, elle ne reste pas moins élégante. Souvenez-vous du 27 octobre 2015, lorsqu’elle recevait en audience, les représentants de quelques associations. C’était une reine au plus haut de son charme qui était apparu devant les caméras ce jour-là…

Ce vendredi 8 octobre 2021, alors qu’elle prenait part à l’inauguration des œuvres du célèbre peintre Gaya, c’est dans un ensemble très élégant qu’elle a été aperçue. Après avoir recyclé sa robe verte Sandro à nouveau, lors d’un événement officiel le 21 septembre passé, c’est encore le vert qu’elle a choisi cette fois-ci pour son ensemble composé d’un pull-over à encolure ras-de-cou et aux manches relevées vers le haut, et qui s’accorde parfaitement à sa jupe en tissu de soi et garnie de jolis dessins de fleurs. Des vêtements fabriqués par les couturiers de la marque espagnole is comming. Pour accessoiriser son ensemble, la mère de la princesse Sofía a préféré des escarpins et un petit sac brun comme les motifs de sa jupe. À ces oreilles, on pouvait voir de jolies boucles d’oreille en diamant et citrine. Et pour couronner le tout, elle a mis son joli masque blanc comme d’habitude.

Une exposition remarquable des œuvres de Francisco

La reine consort qui n’a pas effectué son voyage toute seule était accompagnée de Miquel Iceta officiant dans le gouvernement de Pedro Sanchez en tant que ministre de la Culture et des Sports. La mission de cette délégation espagnole reçue en Suisse était d’inaugurer la nouvelle exposition de la Fondation Beyeler. Cette réalisation est un fruit d’une étroite collaboration de cette fondation avec le musée du Prado à Madrid. L’exposition est consacrée à Francisco Goya célèbre peintre graveur espagnol né en 1746 et mort en 1828 après avoir peint plusieurs tableaux. L’exposition qui a commencé le 10 octobre dernier s’achèvera le 23 janvier 2022 avec près de 70 tableaux réalisés par le célèbre peintre ainsi que 100 dessin et gravure faits de ses mains. Cette exposition est l’une des plus grandes qui soit dédiée au célèbre peintre en dehors de son pays d’origine, l’Espagne.

Notons qu’un événement similaire s’est produit en France il y a de cela quelques jours. Plus précisément le 21 septembre à la fondation Vuitton. C’était l’inauguration de l’exposition d’œuvre d’art de la collection des frères Morozov originaire de la fédération russe. À l’occasion, le chef d’État français avait tenu un discours particulièrement remarquable, en exhortant ses concitoyens ainsi que les concitoyens russes à se souvenir de la grande relation amicale et fraternelle qu’il y a entre eux.