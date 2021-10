Prince Charles : une somme colossale qui devra verser à son fils William chaque année

de son souhait de s’installer au Palais de Highgrove. Cependant, ce palais devrait revenir de droit à son fils William qui deviendra prince héritier. Découvrez dans la suite de ces lignes, la faramineuse somme que le futur souverain devra donc verser à son fils tous les ans, s’il occupe le palais de Highgrove.

Le prince Charles souhaite vivre dans le Palais de Highgrove quand il sera roi

Si la reine d’Angleterre a fait du palais de Buckingham sa résidence principale, comme son père avant elle, le prince Charles lui, ne compte pas habiter dans ce palais lorsqu’il accédera à la couronne britannique. D’après le Daily Mail, le prince héritier aurait fait part de sa volonté de vivre dans sa seconde résidence en campagne, le château de Highgrove. Seulement, ce château ne serait plus le sien s’il accède à la souveraineté, mais plutôt à son prince héritier que sera le William. Dès lors, il devra lui verser une compensation en guise de loyer chaque année pour pouvoir avoir le mérite d’habiter cette résidence. Et cette somme est tout simplement colossale puisqu’il s’agit d’un montant qui s’élève à près d’un million d’euros. 820 000 euros pour être précis. Un joli pactole auquel profitera pendant quelques années le prince William avant d’accéder lui-même à la couronne. Et si évidemment il lui venait en tête d’emboîter les pas de son père, il devra lui aussi, verser cette somme au prince Georges qui sera à ce moment, le prince héritier à la couronne.

Le Prince Charles à des plans en têtes pour les Palais de Buckingham et Balmoral

Toujours d’après le Daily Mail, le prince William, même s’il fait du palais de Highgrove, sa principale résidence, ne restera pas pour autant loin du palais de Buckingham puisque ce château sera sa seconde résidence. En effet, le prince William n’aime pas trop l’atmosphère trop bruyante du palais de Windsor. Dès lors, sauf surprise générale, il n’est pas évident qu’il fasse de cette demeure, sa résidence de weekend. Ainsi, pour que le coût de ses dépenses publiques ne soit pas très élevé, le prince Charles a prévu de mettre en place un plan bien défini. Il compte en réalité, réduire les espaces privées de l’actuelle résidence principale de la reine afin d’ouvrir ces espaces au public. Mais ce n’est pas tout, le palais de Balmoral deviendrait un musée en l’honneur de la reine.

Un déménagement en vue pour William et Kate

En ce qui concerne les déménagements, comme Harry et Meghan, William et Kate cogitent sur la possibilité. Rassurez-vous, ils ne s’apprêtent pas à dire au revoir à la couronne et à s’exiler sous d’autres cieux. Au contraire, ils comptent encore plus de rapprocher de la famille en s’installant dans les environs de Windsor.

Cette décision ne manquerait pas d’ingéniosité si elle venait à être prise. Puisque le couple royal pourra encore plus côtoyer la reine Élisabeth II que d’habitudes. Vous le savez très bien, il n’y a pas que les enfants du prince Charles, comme famille de la reine. Ils sont nombreux. Et même si William et son frère sont les plus évoqués, la reine prend soin de chaque membre de sa famille. Se rapprocher d’elle est donc une chance de plus pour eux de mieux bénéficier de ses bonnes grâces. L’autre avantage qu’ils auraient à s’installer à Windsor est que le prince William et sa famille pourront aussi se rapprocher de la famille de Kate Middleton.