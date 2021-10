Tatiana-Laurence Delarue enceinte : elle échappe de justesse à un drame de voiture

Ce samedi 9 octobre 2021, Tatiana-Laurence Delarue a mis sur sa story Instagram l’événement incroyable qu’elle a vécu. Alors qu’elle porte un bébé qui devrait vraisemblablement naître le février 2022, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes du côté de la jolie femme de 39 ans. Découvrez le terrible accident qu’a manqué de justesse Tatiana-Laurence Delarue.

Une grossesse avec quelques complications pour Tatiana Laurence Delarue

Cela fait déjà deux mois que Tatiana Laurence Delarue et Xavier Delarue annoncent chacun sur leur compte Instagram, une nouvelle qui va ravir les fans : ils ont renoué les liens après leurs divorces intervenus il y a un an de cela. Mais les deux ex-amoureux qui redeviennent ainsi plus complices que jamais ont révélé une autre information capitale qui à illuminer la journée des internautes : ils allaient avoir un bébé. Un petit ange qui complétera leurs couples et ramènera leurs nombres de deux à trois. Un fait important puisque le couple s’est rencontré il y a de cela 18 ans, mais n’a jamais connu la joie de s’élargir.

Si cette grossesse est une source de joie pour la communauté de Tatiana-Laurence Delarue, ce n’est pas pour autant une situation assez facile pour l’intéressé en question. En effet, la future maman, qui a déjà eu un enfant après un viol, ne vit pas sa grossesse actuelle de la meilleure manière. Le 27 septembre dernier, elle annonçait à ses followers sur Instagram les tracas qui surviennent au cours de sa grossesse. La vérité était en fait que les médecins de la jeune femme lui ont annoncé qu’il y avait un risque élevé que l’enfant ne puisse pas naître par les voies normales, mais plutôt par césarienne. Si certaines femmes s’adonnent volontiers à cette pratique chirurgicale pour ne pas avoir à connaître les douleurs de l’enfantement, Tatiana-Laurence Delarue, aimeraient particulièrement s’en passer puisque son rêve a toujours été d’accoucher son enfant comme cela se fait de manière naturelle.

Et malgré les pronostics des médecins, elle continue de croire que son rêve deviendra bien une réalité. Pour le reste, ce problème serait simplement dû au fait que la figure de télé-réalité à comme 20 % des femmes du monde entier, est l’objecte d’une rétroversion utérine. Ce qui signifie que depuis sa naissance, son utérus est plus reculé que celle des 80 % de femmes vivant dans le monde.

Un drame manqué de justesse pour Tatiana-Laurence Delarue

Mais pour Tatiana-Laurence Delarue, les inquiétudes étaient loin d’être fini si elle a annoncé le 3 octobre dernier sa nouvelle rupture avec le père de son futur bébé qui aurait une liaison avec une de ses collègues de travail, ce samedi 9 octobre, c’est une nouvelle plus inquiétante qu’elle fait savoir à ses aficionados. En effet, sa publication comportait la photo d’un sanglier suivi d’un message qui à couper le souffle. La future maman a manqué de peu la mort dans un accident de voiture. Les événements se seraient produits la veille aux environs de 20 h 30 alors que la jolie blonde était au volant de sa voiture à quelques mètres de son domicile.

Elle avait aperçu inopinément un sanglier en plein milieu de la route. Même si elle est parvenue à éviter le choc, la jeune femme explique que cela s’était joué à peu de choses puisqu’à un moment donné, elle était certaine de percuter l’animal. Ce qu’évidemment, pourrait lui être très fatale. Puisque dans la plupart des cas, le choc d’une voiture et d’un sanglier est souvent mortel. Et vu son état, personne n’aimerait même qu’elle soit victime d’un tel accident. À la fin de sa publication, la future maman, s’est dite bénie d’avoir un ange gardien qui veille sur elle et qui l’aurait évité de connaître le pire vendredi soir.