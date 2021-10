Virginie Efira : très amoureuse aux côtés de son compagnon Niels Schneider

C’était le début de la 4e saison de CannesSeries 2021 sur la Croisette, vendredi dernier. Pour l’occasion, le tapis rose a été particulièrement déroulé pour accueillir les célébrités invitées. Parmi ceux-ci, nous avons notamment remarqué une certaine Virginia Efira et son compagnon Niels Schneider tous deux souriants. Découvrez plus de détails sur le sujet en lisant la suite de cet article.

Virginia Efira apparait très complice avec Niels Schneider

View this post on Instagram Une publication partagée par Virginie Efira (@efira_virginie)

Virginia Efira ne s’arrête plus ! Elle multiplie ses apparitions glamour et ses sessions de photographies sur les tapis rouges. Ainsi l’a-t-on aperçu mardi dernier aux côtés de l’acteur Guillaume Canet, en Belgique, pour la promotion de Lui, un long métrage dont la sortie en salle est prévue pour le 27 octobre prochain. Pour cette occasion, l’actrice belge d’origine française n’a pas manqué de goût dans le choix de son look qui était d’une élégance incontestable. Cependant, l’actrice ne restera pas à l’événement pendant longtemps, elle s’est envolée rapidement vers l’hexagone, plus précisément dans la commune de Cannes pour assister au festival CannesSeries 2021. Ce festival commémore la 4e saison de l’événement.

Pour l’occasion, la mère d’Ali Efira à aborder le tapis rose dans les bras de son compagnon Niels Schneider. En effet, elle a entamé une relation avec ce dernier après avoir rompu avec son ex Mabrouk El Merchri qui plus est le père de sa fille Ali. L’actrice a rencontré son nouveau compagnon sur le tournage du film, un amour impossible sorti le 7 novembre 2018. Et depuis, elle file le parfait amour avec lui. Pendant la session photo sur le tapis rouge, les deux amoureux ont partagé une complicité sans définition. Ce qui traduit sans doute la beauté de leur poème d’amour. Bras dessus bras dessous, les deux amoureux n’ont laissé personne dans l’indifférence. C’était tout simplement un parfait couple que nous avons pu voir.

View this post on Instagram Une publication partagée par Frederic Barat (@fredericbarat)

Virginia Efira et Niels Schneider n’étaient pas prédestinées à devenir un couple

Les deux tourtereaux se sont connu en 2017 alors qu’ils jouaient chacun des rôles dans le film un amour impossible et l’histoire d’amour n’a pas tardé à s’installer. Un livre s’est ouvert et depuis, la plume continue de laisser traces à, de jolis poèmes d’amour entre les deux stars. Naturellement très discret sur leurs vies privées avant le début de leurs idylles, les deux amoureux ont conservé ce mode de vie et parles que très peu de leurs relations.

Si les critiques relatifs à la grande différence d’âge entre eux se font entendre, cela ne semble pas gêner les deux amoureux, ni même leur empêcher de vivre leurs relations. En effet, l’actrice belgo-française âgée de 44 ans dépasse de 10 ans son prince charmant, mais ce dernier n’y voit rien d’anormal. Pour lui, sa relation avec Virginia Efira est une certitude. C’est notamment ce qu’il a fait savoir en janvier 2002 sur le plateau de l’émission je t’aime, diffusée sur France 2.

View this post on Instagram Une publication partagée par Virginie Efira Fan (@virginie.efr_fan)

Quoiqu’avant même le début de son histoire, le couple n’avait aucune certitude qu’ils étaient prédestinés à vivre ensemble. À peine s’adressaient-ils la parole et quand l’occasion se présentait, ce n’était jamais un moment de plaisir. Et pourtant, leurs relations se sont consolidées et ce fut le début d’une belle aventure qui dure déjà 4 années et qui semble loin de s’arrêter. Et peut-être, qui sait, Virginia pourrait même avoir un second bébé et ainsi permettre à son prince charmant de devenir papa.