Dominique Farrugia : en chaise roulante, il s’exprime sur son handicap

Sur le plateau de C à Vous, Dominique Farrugia parle de son handicap et d’une situation embarrassante qu’il a vécue.

Après l’avoir révélé dans un livre qu’il a écrit par ses propres soins, Dominique Farrugia évoque enfin sa maladie sur un plateau télé. Reçu par les journalistes de l’émission C à Vous, mardi 5 octobre 2021, le célèbre humoriste souffrirait d’une sclérose en plaques. Nous vous proposons de découvrir plus d’informations sur le sujet dans la suite de ces lignes.

Dominique Farrugia s’exprime sur son handicap

Notoire, pour avoir fait partie des Nuls avec Alain Chabat et Chantal Lauby, Dominique Farrugia est un acteur producteur et réalisateur de cinéma. Il a joué dans de nombreux films d’humour jusqu’en 2006 et en a produit autant entre 1998 et 2020. Si en définitive, l’homme a eu une longue carrière emplie de réalisations et de succès, la nature ne lui a pas fait cadeau de tout, puisqu’il souffre d’une maladie qui diminue grandement ses facultés de mobilité. Il s’agit de la sclérose en plaques. Durant plusieurs années, Dominique Farrugia a tenté de garder ce secret bien loin du grand public avant de refluer et de se confier dans son propre livre sur cette maladie qui le contraint à passer ses journées dans des fauteuils roulants.

Mardi 5 octobre dernier, sur le plateau de l’émission C à Vous, l’acteur a notamment évoqué un exemple des situations qu’il peut subir au quotidien à cause de sa maladie et des propos mal placés de certaines personnes à son égard. Il a raconté une maladresse dont il a été victime une fois alors qu’il rentrait en France après un séjour en Allemagne. En effet, il a attendu sa chaise roulante pendant plusieurs minutes ce jour-là. Et, à un moment, il s’est senti agacé et a fait part de ce sentiment à une hôtesse de l’air. À celle-ci, de lui répondre : « Quand on est dans votre état, on ne voyage pas », des propos très offensants que n’a pas digérés l’homme de 59 ans. Il a même déclaré qu’il aurait pu tuer cette hôtesse pour avoir sorti une phrase de ce genre.

Dominique Farrugia ne veut pas toujours se plaindre de sa situation

S’il peut subir tant d’humiliation à cause de son handicap, l’acteur n’en fait pas une raison principale pour se plaindre au quotidien. Il lui arrive même parfois de se servir de sa maladie comme sujet de rire. Une chose que n’apprécie particulièrement pas Alain Chabat. Mais Dominique Farrugia explique que s’il le fait, c’est pour se débarrasser de son besoin d’être comme les autres. Ce qui l’éloigne pour un moment des plaintes auxquelles il peut souvent s’adonner.

Dominique Farrugia évoque la situation des personnes à mobilité réduite

À la fin de son ouvrage, le réalisateur a évoqué les situations de vie difficile que connaissent au quotidien les handicapés et souhaite lutter contre ce problème.

En réalité, toutes les personnes en situation de handicap présentent des besoins particuliers relatifs à plusieurs aspects de leur vie. Si nous prenons par exemple l’aménagement du logement d’une personne de mobilité réduite vivant seul chez lui sans aucune aide-ménagère, il est particulièrement très difficile pour ce dernier de gérer la tâche de la meilleure façon si les configurations de son logement ne sont pas adéquates à sa situation. Cette illustration n’est qu’un exemple parmi tant d’autres du problème que tente d’expliquer Dominique Farrugia dans son ouvrage. Il souhaite donc que le monde réfléchisse sur les moyens nécessaires pour faciliter la situation pénible des personnes atteintes de handicaps.