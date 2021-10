Benjamin Millepied fait une annonce coup de théâtre qui surprend tout le monde

Lundi 11 octobre dernier, Benjamin Millepied a fait une importante annonce sur Instagram. Il revient à nouveau dans l’arène de danse, après douze ans de pause. Une nouvelle qui n’a pas manqué de ravir ses nombreux followers, désormais très excités de le revoir. Dans la suite de cet article, nous vous donnons plus d’informations sur le sujet.

Retour sur le podium après une longue absence

Il est de retour sur la scène ! Douze années après son dernier passage sur une piste de danse, Benjamin Millepied a annoncé dans un post Instagram ce lundi, qu’il remet à nouveau ses souliers de danseurs. Membre fondateur de la compagnie de danse appelé L.A Dance Project, créé en 2012, Benjamin Millepied a toujours été persuadé que la danse pouvait être utilisé pour « inspirer, créer et éduquer ». Dès lors, sa seule détermination était de changer l’état des choses et surtout de les faire avancer.

Ses propositions de réforme à l’Opéra de Paris

Lorsqu’il a été placé à la direction de l’Opéra de Paris, il y a quelques années de cela, le danseur a souhaité, dans ses idées pour le ballet de l’Opéra de Paris, renforcer la mise en valeur des danseurs. Dans une longue interview accordée à Figaro en 2014, il a déploré un problème particulier à l’Opéra de Paris : l’infantilisation, qui ne permet pas aux danseurs de s’épanouir. Puisqu’il ne dansait plus pour faire plaisir au public, mais plutôt à la direction. Parce que, s’ils ne le font pas, ils risquaient de se faire grandement engueuler dans les coulisses.

Dès lors, ils ne mettent plus mieux en valeur leur capacité à faire plaisir au public qui est normalement, à l’honneur. Benjamin Millepied n’étant pas d’accord avec une telle pratique n’a pas hésité à réclamer du changement. Toujours dans la perspective de mettre en valeur les danseurs, il a noté que ceux-ci n’étaient pas correctement médiatisés et là aussi, il a réclamé du changement.

Acclamé par le public, mais critiqué dans les coulisses

Pendant son exercice à la tête de la direction de l’Opéra, le public a été grandement séduit par le spectacle qui était offert. En effet, le danseur professionnel s’est totalement démarqué du style de danse habituel en France. S’il aime manifestement la manière de danser de son équipe, il ne voulait cependant pas que cela reste toujours ainsi. Ce qui est d’autant plus impressionnant puisque l’école de danse française n’enseigne pas grandement la musicalité aux danseurs. Benjamin Millepied a séduit tout le public avec les réformes qu’il a introduites dans l’Opéra. Mais en même temps, il était largement critiqué par bon nombre d’observateurs et même pas ses supérieurs.

Un départ inattendu

En février 2016, le chorégraphe a déposé les commandes de l’Opéra de Paris. Il n’aura passé qu’un peu plus d’un an à la tête de la direction. Il se réinstalle avec sa femme Nathalie Portman aux États unis sans s’exprimer sur le sujet. Ce n’est que sept mois plus tard, soit en septembre de la même année, qu’il se confiera sur son départ en déclarant que çà n’avait pas été pour lui, une simple décision prise à la légère, mais le fruit d’une longue réflexion. Puisque tout le monde n’acceptait pas les changements qu’il voulait. S’étant donc finalement jugé incompatible au poste, il aurait alors décidé de passer la main. Et ce n’était pas une décision non regrettable. Le chorégraphe a déclaré qu’il aurait voulu que l’aventure soit plus longue que ce qu’il avait été, mais qu’il voulait plus de liberté à exercer son art et donc il fallait qu’il crée un projet propre à lui.