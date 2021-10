Magali Berdah : sa belle-sœur et son beau-frère assassinés dans une location de vacances

Un drame s’est produit dimanche dernier, dans le sud de France. Le beau-frère et la belle-sœur de Magali Berdah ont été assassinés.

Bouleversement total pour Magali Berdah. Son beau-frère et sa belle-sœur ont été retrouvés morts dans une location de vacances dans le sud de France. Ceux-ci se seraient éteints après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour avoir encore plus de détails sur le sujet.

Drame pour Magali Berdah : Un suspect en garde en vue

C’est une effroyable tragédie que vient de connaître Magali Berdah. D’après les informations recueillies par nos confrères de Purepeople, le beau-frère et la belle-sœur de l’agent de personnalité de téléréalité, ont été sauvagement assassinées dimanche dernier. Ce terrible drame s’est produit à Allauch, une commune française située dans les Bouches-du-Rhône. En effet, les deux victimes passaient un séjour tranquille dans une location de vacances dans cette localité avant de se faire froidement supprimer par un tueur dont on ignore encore l’identité. Toutefois, la police a déjà trouvé un suspect qu’il a placé en examen pour homicide volontaire.

Il s’agirait d’un cinquantenaire résidant lui aussi dans la ville où le drame s’est produit. S’il a nié en bloc toute implication dans cette affaire qui a coûté la vie à deux personnes, l’homme n’a pas été en mesure de donner la moindre explication sur les éléments qui ont été recueillis contre lui. Plusieurs témoins ont remarqué des irrégularités dans son comportement et eux-mêmes, ne pouvaient pas s’empêcher de se contredire sur son propre emploi du temps. Ce qui représente déjà des indices importants pour la police de Marseille qui a été aussitôt chargé de l’enquête.

Une étrange découverte

La découverte des macabs qui a fait la une des journaux a été faite dimanche par la fille du couple. En effet, celle-ci s’inquiétait parce que, n’avait pas reçu de nouvelles de sa mère. Elle décida donc de se rendre sur les lieux. Et c’est alors qu’elle tombera sur l’irréparable. Ses parents étaient allongés sous un drap entaché de sang, à même le sol. Prise de panique elle n’eut que le réflexe de faire appel à la police et aux secours. Ostensiblement, la scène traduisait la violence de l’acte. Plusieurs coups de couteau ont été assénés aux victimes qui présentaient chacune, des plaies à la tête. Il y avait des éclaboussures de sang partout dans la pièce. Vu le profil du couple assassiné, une enquête de flagrance pour homicide volontaire a été ouverte pour mettre la lumière sur les véritables événements qui ont conduit à ce drame. Et comme nous l’avons susévoqué, c’est la police judiciaire de Marseille qui a été chargé de l’affaire.

Hommage du frère de l’une des victimes

Stéphane Teboul le partenaire de l’agent artistique, Magali Berdah, s’est emparé de son compte Instagram pour rendre un vibrant hommage à sa sœur froidement éliminée par quelqu’un qu’il convient d’appeler une psychopathe sans crapule. Sa publication comportait une photo sur laquelle on peut apercevoir une bougie allumée et un cœur noir en arrière-plan. Une triste publication qui n’a pas laissé les internautes indifférents. Ils étaient très nombreux à exprimer leurs grandes peines pour les faits horribles qui se sont produits.

À part le suspect mis examen, nous n’avons pas plus de détails sur l’enquête. Mais en revanche nous sommes en mesure de confirmer qu’une autopsie a été réalisée pour donner plus de précisions sur les circonstances de la mort des deux victimes. Cependant jusqu’à l’heure où nous écrivons cet article aucune information n’a été donnée concernant les résultats de l’autopsie. Pour le moment, l’enquête suit son coup et nous espérons que la véritable identité du meurtrier sera découverte dans les prochains jours.