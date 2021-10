Marion Rousse : femme et mère comblée, elle partage une photo tendre des deux hommes de sa vie

La coureuse cycliste Marion Rousse a désormais deux hommes dans sa vie. Son fils Nino est venu tout récemment rejoindre son chéri Julian Alaphilippe et ensemble, ils mènent une belle petite vie remplit de bonheur. Le cliché publié par la consultante de télévision française en dit long sur la joie de vivre que ces 3 êtres partagent ensemble. C’est sur Instagram que la jeune maman a partagé cet instant de joie et d’amour qu’elle a passé avec son amoureux et leur fils.

Une belle balade avec les deux hommes de sa vie

View this post on Instagram Une publication partagée par Marion Rousse (@rousse_marion)

Ce jeudi 7 octobre, sur Instagram, la consultante de France Télévisions a partagé un cliché de son chéri et de leur fils. Photo prise lors d’une balade en pleine nature. Sur cette photo qu’elle a partagée en story, on voit son compagnon Julian Alaphilippe tout épanoui avec un grand sourire et leur fils Nino qu’il tient tendrement tout près de lui dans un porte-bébé. Ce n’est d’ailleurs pas la première que petit Nino effectue une virée avec ses parents.

View this post on Instagram Une publication partagée par Marion Rousse (@rousse_marion)

En juillet dernier, alors qu’il n’avait qu’un mois, le bout de chou était sur la route du tour de France avec sa mère et ensemble ils ont encouragé le jeune père qui avait tenu à être près de sa famille pendant cette compétition. Comme l’a fait savoir Le Parisien, parents et fils ont vécu cette course cycliste ensemble. Mère et fils étaient en camping-car, tant dis que le papa courait après un autre titre sur son vélo. Chaque fois que l’occasion se présentait, le jeune papa retrouvait sa dulcinée et son fils adoré. Le petit Nino, à seulement quelques mois, a déjà eu l’immense bonheur de faire plusieurs belles balades avec ses parents.

Une femme comblée

La jeune sportive a connu plusieurs hommes dans sa vie. D’ailleurs au cours de sa précédente relation qui a duré plus de 10 ans, elle s’est mariée avec Tony Gallopin, cycliste français qui a fait partie de l’équipe AG2R Citroën de 2018 à 2021. Ils se sont dit « Oui » en 2014 et ont divorcé quelques années plus tard. Après cette rupture, Marion Rousse est tombée sur Julian Alaphilippe et depuis ils ne se lâchent plus. Ils ont même fructifié leur relation en mettant au monde un petit bout de chou qu’ils ont appelé Nino. Déjà très amoureux, donc très heureux, l’arrivée de leur fils ce 14 juin est venue décupler leur bonheur.

View this post on Instagram Une publication partagée par Fan M.Rousse (@fan_marion.rousse)

Les deux parents ne manquent pas de dire au monde entier combien ils sont heureux. Ils le font en partageant constamment des clichés tendres de leur nouveau-né, ou même leurs propres photos accompagnées de doux messages. La jeune maman est comblée et n’hésite pas à le démontrer sur les réseaux sociaux. Par exemple, en 2020, elle a félicité chaleureusement son homme pour son triomphe au championnat du monde de cyclisme du 27 septembre de la même année. Ce genre de publication cumule toujours plusieurs réactions des fans qui partagent le bonheur de la trentenaire.