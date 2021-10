Jean-Daniel Flaysakier : cet ancien journaliste de Télématin retrouvé mort sur une plage

Ce 11 octobre, le journal des sables a annoncé la mort de l’ancien Journaliste Jean-Daniel Flaysakier. Son décès est survenu le 7 octobre alors qu’il se trouvait sur une plage. Ce médecin qui a fait ses études à Harvard a été à l’antenne pendant 33 ans de sa vie avant de tout laisser pour rentrer à l’hôpital afin de porter main forte aux femmes souffrant de cancer du sein. Il s’est éteint à l’âge de 70 ans et selon Le Parisien, sa mort aurait été provoquée par un malaise.

Jean-Daniel Flaysakier c’est 33 ans à la télé

Jean-Daniel Flaysakier est né le 23 septembre 1951 à Tours, dans le département d’Indre-et-Loire. Il a fait ses études dans la ville qui l’a vu naître, puis il est allé à Harvard où il s’est spécialisé en épidémiologie. C’est dans les années 80 que le jeune médecin qu’il était à cette époque, fait ses premiers pas dans les médias. Il commence par la presse écrite et à la radio avant de se lancer à la télévision sur France 3 et France 2. C’est dans ce dernier média qu’il devient un spécialiste santé devant les caméras. Pendant six ans, soit de 1985 à 1991, il fait des apparitions dans les journaux télé et dans Télématin aux côtés de William Leymergie.

Il gravit les échelons petit à petit et finit rédacteur en chef adjoint de la rédaction de France 2. Après 33 ans à la télé, le médecin décide, de mettre un terme à sa carrière de journaliste en 2018. C’est sur son compte Twitter qu’il avait fait cette annonce. Il communiquait d’ailleurs assez avec ses 40 000 abonnés. Dans son tweet, il avait fait savoir qu’il laissait les plateaux de télé pour désormais remettre sa blouse blanche et s’occuper des femmes atteintes du cancer du sein. Dans la publication faite sur ce réseau social, l’épidémiologiste à remercier tous ceux qui ont eu à le supporter et à faire preuve d’indulgence envers lui durant sa carrière de présentateur.

Le départ d’un homme au franc parler légendaire

Dans ses prises de position, que ce soit sur les plateaux de télé ou via les réseaux sociaux où il était très actif, Jean-Daniel Flaysakier s’exprimait toujours de manière franche. Il avait par exemple poussé un coup de gueule, en mars 2021, sur le plateau de C à vous, contre ces membres du corps médical qui refusaient de se faire vacciner et qui étaient antivax. Mais seulement, comme l’a annoncé France 2, le scientifique s’en est allé. Son corps inanimé a été retrouvé ce jeudi 7 octobre, sur la grande plage des Sables-d’Olonne (Vendée), où il avait l’habitude de passer ses vacances.

Une bien triste nouvelle pour ses collaborateurs de la 2 avec qui il a travaillé pendant plusieurs années. En plus de son franc parler, le journaliste était également connu pour son nœud papillon qu’il mettait chaque fois qu’il était devant la caméra. Tous le personnel de France télévisions et des autres médias pleurent le départ de ce grand homme.