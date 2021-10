David Hallyday : il tacle violemment ses complotistes

Dans une interview accordée au journal La Provence ce mardi 12 octobre, David Hallyday, fils du célèbre et défunt Johnny Hallyday a rendu hommage aux héros, aux révolutionnaires qui ont énormément fait bouger les lignes. Il a profité pour tacler les complotistes qui véhiculent des rumeurs et créent la peur depuis le début de la pandémie du Covid-19. Il n’a pas seulement parlé de ces personnes qui sont contre le vaccin, il a également parlé de son dernier album intitulé Imagine un monde. Un opus qu’il a d’ailleurs travaillé en plein confinement l’an dernier et qui est sorti en hiver 2020.

Un album travaillé en plein confinement

En 2020, un microbe appelé Coronavirus arrive sur terre et propage le Covid-19 dans tous les quatre coins du monde. Plusieurs personnes en meurent et face à ces décès sans cesse croissants, les différents gouvernements à travers le globe instaurent le confinement. Coincés à la maison, les artistes ne peuvent plus faire de concerts ou encore de show-case. Une situation qui devient très vite difficile à vivre pour ceux qui n’avaient pas mis assez de côté. David Hallyday a lui aussi morflé pendant cette période. Si cela a été dur pour lui, ça lui a tout de même permis d’enregistrer un album et de le sortir en novembre passé.

Dans son interview accordée au journal La Provence, le fils de Johnny Hallyday a fait savoir que son album concordait à une rupture, un arrêt du monde. Malgré que les choses étaient difficiles pendant cette période, le frère de Laura Smet a fait savoir qu’il est quelqu’un de positif et a laissé entendre que deux choix s’étaient offert à lui : se laisser abattre ou laisser sortir tout ce qu’il a en tant que la personne créative qu’il est. Après un report forcé de ses dates de tournée, le jeune chanteur est de nouveau proche de son public. Avec cet album et ses concerts, l’artiste a souhaité véhiculer un message poignant sur le destin du monde, mais aussi les sujets qui ont trait à l’écologie. Sans oublier, bien sûr, les complotistes.

Des complotistes qui ont pris la place des héros

Depuis plusieurs mois déjà, plusieurs types de vaccin anti covid sont en circulation. Si plusieurs personnes se sont déjà faites vacciner, d’autres par contre, en plus de refuser de se faire vacciner, appellent les autres à boycotter ce vaccin. Interrogé sur ce sujet par le Journal La Provence, le papa de Cameron Hallyday ne s’est pas montré tendre envers ces gens qu’il a qualifiés de complotistes. Pour mieux étayer ses dires, il les a comparés à Rosa Parks, Martin Luther King et Mahatma Gandhi qui étaient de vrais héros, des résistants, des révolutionnaires qui ont fait bouger les choses.

Il a fait savoir que contrairement aux complotistes, ces 3 personnes à elles seules ont milité pour des causes nobles et grandes et qu’ils « ont un peu changé la face du monde« . Il était visiblement remonté et a rappelé qu’on a pour habitude de les oublier. Encore plus dans un monde comme celui d’aujourd’hui, il faut qu’on remette au jour leurs valeurs. Mais malheureusement, il a conclu en signalant que de nos jours, les complotistes ont pris la place de ces résistants.