Chris Marques malade : le célèbre danseur et juré de Danse avec les stars aurait été diagnostiqué à tort du SIDA ?

Chris Marques est de retour sur le plateau de Danse avec les Stars. Il a tout récemment écrit un livre autobiographique intitulé “Si seulement vous saviez”. Dans cette œuvre, le danseur professionnel parle de la maladie dont il souffre depuis plusieurs années aujourd’hui. Une maladie que les médecins ont confondue au sida. Durant son entretien ce mardi 12 octobre, sur CNews avec Jean-Marc Morandini, le jury a fait part de ses sentiments depuis qu’il a reçu ce diagnostic sur le sida, qu’il croyait vrai.

Une maladie confondue à une autre

View this post on Instagram Une publication partagée par Romain Thevenin Paris (@romaintheveninparis)

Ce mardi 12 octobre, Chris Marques était sur CNews pour faire la promotion de son nouveau livre intitulé “Si seulement vous saviez” paru aux édition Flammarion. Dans cet ouvrage, le danseur professionnel parle de cette grave maladie qui le met mal depuis plusieurs années. Au cours de son entretien avec Jean-Marc Morandini, le jury de Danse avec les stars a partagé l’état d’esprit qu’il avait quand il croyait être atteint du sida. Après avoir été chez plusieurs médecins, parmi lesquels, d’autres ont fini par conclure qu’il était séropositif, Chris Marques a fini par savoir qu’il était plutôt atteint de fibromyalgie. C’est une maladie qui est vraiment difficile à diagnostiquer, voilà pourquoi les médecins se trompaient. Cette pathologie cause des douleurs chroniques diffuses chez le malade et entraine des troubles du sommeil ainsi que de l’humeur.

View this post on Instagram Une publication partagée par Chris Marques (@lechrismarques)

Au cours de son échange avec le présentateur, ce dernier lui a demandé ce qu’il en était de son état d’esprit alors que certains médecins avaient diagnostiqué le sida chez lui. L’animateur a poursuivi en demandant s’il était fataliste ou plutôt combattant. Chris Marques a répondu tout simplement en faisant savoir qu’il ne s’était jamais posé de question quant à la fin. Tout en reconnaissant qu’il y avait traversé des moments de désespoir intense, il ne s’est jamais vu en train de tout arrêter. En plus de cet esprit combatif, il avait le soutien de sa femme. Aujourd’hui, le jury de DALS se porte mieux qu’avant et cela peut voir avec son humeur plus tendre dans le concours de danse.

Les changements dans la vie du danseur

View this post on Instagram Une publication partagée par Chris Marques (@lechrismarques)

Depuis son retour dans l’émission de divertissement, aux côtés de François Alu, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier, Chris Marques est désormais plus tendre avec les candidats. Par le passé, il était un jury qui donnait de faibles notes et faisait des critiques durs aux danseurs. Un changement qui fait certainement plaisir aux candidats de cette année et que les téléspectateurs ont remarqué très rapidement. Maintenant, il attribue des notes plus gentils et ne manque de faire des éloges sur certaines chorégraphies.

Il a également perdu du poids. Il a fait savoir que pour y arriver, il a dû suivre le programme de Weight Watchers. Dans les colonnes de Closer, le danseur professionnel a fait savoir qu’il a juste changé ses pâtes blanches avec des complètes. Ce qui lui a permis de perdre trois kilos.