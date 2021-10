Christophe Beaugrand : il se confie sur sa différence d’âge avec son compagnon

Dans un long entretien accordé à nos confrères du magazine ciné Télé Revue, Christophe Beaugrand fait de rares confidences sur son couple, ce jeudi 14 octobre 2021. Il évoque notamment la différence d’âge énorme entre lui et son compagnon, qui le faisait douter au début de leurs relations. Découvrez dans cet article, tout ce qu’il fait savoir sur le sujet.

Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin : Une passionnante histoire d’amour

Ils se sont épousés en toute discrétion en juillet 2018, alors que l’été battait son plein. Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin ont accepté devant les autorités compétentes de rester unis pour le meilleur et pour le pire, jusqu’à ce qu’ils soient séparés par la mort. Et cet événement s’est produit après 7 années de relations amoureuses non légalisées.

Un an plus tard, c’était l’arrivée d’un nouveau membre dans leurs familles. Le couple annonce via les réseaux avoir eu un fils qu’il a prénommé Valentin. Et l’enfant n’était pas issue d’une adoption. Les deux parents ont eu recours à la Gestation pour autrui (GPA), interdite dans l’hexagone, mais légal dans le pays de l’oncle Sam. C’est donc là qu’ils se sont rendus pour concevoir leur petit prince.

Christophe Beaugrand parle de la GPA dans son livre

Le 7 octobre passé, le journaliste publiait un livre intitulé « fils à papa » dans lequel il évoque plusieurs sujets. De son enfance, à son mariage avec Ghislain Gerin, en passant par la découverte de son orientation sexuelle, sans oublier la naissance de son fils. Pour le reste, l’auteur met un accent particulier sur ce dernier sujet, notamment sur la GPA. Il encourage les autres couples qui souhaitent avoir un enfant, comme lui auparavant, de se lancer dans l’aventure et de tenter leurs chances. Dans le cadre de cet ouvrage publié par l’ancien animateur de TF1, ce dernier a accordé pas mal d’interviews aux médias ces derniers jours. Et jeudi dernier, il était reçu dans les colonnes du magazine Ciné Télé Revue.

Il a expliqué lors de cet échange qu’au départ, ce qu’il essayait de ressortir en évoquant la GPA dans son ouvrage était juste destiné à son fils. Il voulait qu’une fois grand, celui-ci découvre sa passionnante histoire. Mais finalement, il consacrera le sujet aux lecteurs également, afin que ceux-ci puissent faire face aux critiques afférents à cette pratique et n’aient pas peur de l’argent qu’il faille dépenser pour s’offrir un tel privilège. En même temps, il faut dire que cette somme n’est pas rien. Il s’agit de 100 000 euros. C’est énorme, mais quand on sait que ça en vaut le coup, ça n’a plus vraiment d’importance.

Christophe Beaugrand était inquiet au début de sa relation avec son compagnon

Dans la suite de son émission, le journaliste de LCI s’est également exprimé sur son couple avec Ghislain Gerin. Il est ainsi revenu sur ses inquiétudes du départ. Notamment, la grande différence d’âge entre lui et son conjoint qui lui faisait vraiment douter de la suite de leurs relations.

Avec 12 ans de différence, ça ne pouvait pas être moins difficile pour le compagnon de Ghislain, puisqu’il se disait que le décalage ferait défaut. Christophe Beaugrand a expliqué qu’en 2011 où il commençait sa relation avec Ghislain, celui-ci avait 21 ans. Et malgré qu’il sache qu’ils étaient compatibles, Christophe Beaugrand se doutait que leurs visions de l’avenir soient différentes. Il avait donc une sorte de recul, mais finalement Ghislain, lui a rapidement prouvé sa maturité. Finalement, le couple à continuer son idylle et vous connaissez la suite…