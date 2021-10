Julien Bert amoureux avec Océane El Himer : son ex Hilona réagit violemment « Je suis dégoutée » !

Plus aucune histoire d’amour entre Hilona Gos et Julien Bert. Plus de retour en arrière possible. Plus rien. L’idylle a bel et bien pris fin ! Cependant, Hilona Gos, ne peut pas aller bien lorsqu’elle découvre le nouveau couple de son ex avec Océane El Himer. Impossible de garder son calme, elle a fini par craquer. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour découvrir plus de détails sur ce sujet.

Hilona Gos découvre le couple de son ex-compagnon

Cette saison, dans Les Marseillais contre le reste du monde, on découvre beaucoup plus d’actions que d’habitude. Une série de clash qui pète de partout, les trahisons qui n’en manquent plus, et des relations amoureuses sans aucune intimité. Rien ne peut plus rester caché dans la villa, et ses chambreurs ne cherchent pas les mots avant de réclamer des baisers en public et devant les caméras, de la part des nouveaux partenaires d’amour.

C’est donc ainsi que, dans l’une des épisodes diffusés quotidiennement à partir de 18 h 50, Hilona Gos a assisté impuissant à un rapprochement très particulier de son ex avec Océane El Himer. Et bien qu’elle ne soit plus en couple avec le candidat de télé-réalité, Hilona Gos a très mal vécu sa soirée. Peut-être espérait-elle encore que leur idylle revoit le jour ? On ne peut pas en être vraiment certain de la réponse à cette question quand on sait qu’entre les deux ex-partenaires c’est une sorte de montagne russe. C’est bien souvent ce scénario de, « c’est fini » ensuite, « on s’est compris », qu’on a l’habitude de voir. C’est dire que le couple se sépare et se remet ensemble encore, en seulement quelques jours. Et c’est même ce à quoi on a assisté en juillet dernier.

Cependant, d’après les deux amoureux, cette fois-ci, c’était bien la dernière. Il n’avait plus de reverse, et chacun devrait faire sa vie de son côté. Dès lors, Julien Bert s’est rapidement trouvé une nouvelle compagne. Il s’agit d’Océane El Himer, qui sortait elle aussi, d’une relation, tout récemment. Les deux, initialement de simples amis, ont fini par se faire prendre par l’amour et ont décidé de se donner une chance. Ils ont commencé par s’embrasser lors d’un pique-nique avant d’annoncer à leurs camarades qu’ils étaient désormais comme Roméo et Juliette. Et cette nouvelle a vivement enchanté l’assistance. On peut enfin croire que c’était vraiment fini entre Hilona Gos et Julien Bert. Cependant, au lieu d’être heureux pour son ex qui a retrouvé l’amour, la candidate de télé-réalité ne pas put apaiser sa fureur.

Hilona Gos, troublé, pense désormais, se reconstruire

D’abord, mercredi dernier, elle a publié un story qui a vivement intrigué les internautes. C’était des vidéos du couple de Chuck et Blair dans la série Gossip Girl. On se demandait s’il ne s’agissait pas d’un message qu’elle essaie d’envoyer à son ex. Mais très rapidement, elle a répondu aux internautes en story, en disant qu’elle n’avait aucunement l’intention d’envoyer un quelconque message à Julien en publiant ces vidéos, qui plus relatent son histoire favorite.

Elle a ensuite ajouté : « Surtout en voyant les images actuellement qui me donnent envie de gerber, hâte de me reconstruire et de vivre ma p*tain de belle histoire ». Des propos qui illustrent son amertume quand elle découvre son ex-conjoint en couple avec une autre femme. Mais elle ne s’est pas arrêtée à ce seul commentaire. Elle a fait savoir à ses fans que même l’enfer serait plus confortable que ce qu’il se tramait dans sa tête ce jour-là.