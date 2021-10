Benjamin Castaldi : il gagne 750 000 euros au casino et les dilapide en quelques jours

Dans Touche Pas à Mon Poste, l’épisode de ce jeudi 14 octobre avait été consacré à la boîte à pookie. Une séquence pendant laquelle, les chroniqueurs balancent tous sur leurs collègues. De gros dossiers bien entendu. Et ce qui a retenu notre attention cette fois-ci, c’est ce que Raymond a balancé sur Benjamin Castaldi. Découvrez dans la suite de ces lignes, tout ce qu’il fait savoir sur cette affaire.

750 000 euros gagné en 45 minutes et dilapidé en quelques jours

Vous ne le croirez, sans doute jamais. C’est tout simplement astronomique cette somme gagnée par Benjamin Castaldi. 750 000 € en un soir. Non pendant tout juste 45 min. C’était un truc de ouf pour l’animateur télé, car, lui-même n’en croyait pas ses yeux. Comment diable avait-il réussi un tel coup ? Il faut dire que ce soir-là, il était véritablement chanceux. Puisque d’après ses dires, tout ce qu’il mettait sur le tapis, passaient. Et en fin de compte, le casino a dû fermer sa table pour ne pas tomber en ruine. La caisse ne comportait plus d’argent. Et c’est avec des liasses de 500 que Benjamin Castaldi est reparti ce vendredi soir là.

Seulement, voilà, lundi matin, ses poches étaient vides. Il avait tout dilapidé pendant le weekend. Comment est-ce possible ? Vous demandez-vous certainement ? Mais quand on s’appelle Benjamin Castaldi, tout est possible. Il a raconté qu’il avait convié plusieurs de ses amis et c’était la fiesta pendant le week-end. Et tout ceci s’est produit il y a bien longtemps, l’animateur était encore très jeune à l’époque. Et vous savez, la jeunesse a toujours été cette étape où chaque personne connait son moment de folie. Pour certaines personnes cela s’éternise, mais pour d’autres non.

De millionnaire au statut d’endetté

Dans Touche Pas à Mon Poste, tout le monde est souvent étonné par les délires financiers de Benjamin Castaldi. Si celui que Raymond a balancé ce jeudi est le plus ouf, il faut dire aussi que ce n’est pas la seule fois où Benjamin Castaldi a dilapidé de l’argent. Comme vous le connaissez sans doute bien, l’homme en question a eu beaucoup d’argent quand il animait des émissions sur le plateau de TF1. Par exemple, en 2008 pour loft story, qui a duré tout un trimestre, le présentateur a touché 105 000 € net, par mois. Mais qu’a-t-il donc fait de cet argent ? Eh bien, c’est simple, il en a profité comme cela se doit, et avec ses copains.

Le 27 septembre passé, il a raconté qu’il avait dépensé 70 000 dollars un soir, en invitant Line Renaud et Charles Aznavour. En effet, les deux chanteurs ont consommé 4 bouteilles de cheval blanc ce jour-là. Un vin qui ne coûte pas moins de 15 000 dollars l’unité. Bien que n’ayant pas caché sa colère ce soir-là, il a déboursé la faramineuse somme de 70 000 dollars sans sourciller.

Finalement, celui qui est désormais chroniqueur de TPMP s’est retrouvé ruiné en 2012 après avoir découvert qu’il était victime de l’affaire Apollonia. Un scandale immobilier qui a éclaté en 2009 et a impliqué des particuliers trompés par les actes non en règle de l’entreprise immobilière Apollonia. Benjamin Castaldi, en plus d’avoir les poches vides à l’époque, s’est retrouvé dans des dettes qu’il n’aurait jamais imaginées. Jusqu’à ce jour, il n’en a pas encore fini de payer. C’en était définitivement fini avec cette époque de gloire qu’il avait connue et où il se déplaçait régulièrement en hélicoptère.