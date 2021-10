Prince William : pris au dépourvu, il parvient à répondre à une question embarrassante grâce à Charlotte

Ce vendredi 15 octobre, sur Instagram, le prince William a participé à une session de questions/réponse avec les internautes. À cette occasion, le fils du prince Charles a répondu à plusieurs questions, sans démordre. Cependant, il y avait une sempiternelle question à laquelle, l’époux de Kate Middleton ne s’entendait certainement pas. Très habile sur ce coup, il a fait appel à la connaissance de sa fille pour se sortir de situation. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour découvrir plus d’informations sur le sujet.

Une drôle de question

L’utilité des enfants dans un foyer n’est plus à démontrer. Et ce n’est certainement pas le prince William qui vous dira le contraire. D’ailleurs, on le sait bien, il ne manque jamais l’occasion de faire d’élogieuses confidences sur ses enfants.

Ce vendredi 15 octobre, le prince William a pu s’imprégner de la technologie, une fois de plus. Pour l’occasion de la cérémonie de Earthshot Prise Awards, qui aura lieu le dimanche 17 octobre, le prince William a décidé de s’adonner à une séance de questions-réponses avec les internautes, afin de discuter sur le sujet. Seulement, le prince William ignorait sans doute que la session pourrait prendre une autre tournure avec une question qui sortirait légèrement du cadre de la discussion. En effet, alors qu’il répondait convenablement aux questions qui lui sont posées, le prince verra, se glisser sous ses yeux, une question dont l’étrangeté est ineffable. «Est-ce que les licornes existent ?», avait lancé un internaute. Une question un peu embarrassante pour le duc de Cambridge, mais qui ne s’est pas empêchée de donner une réponse.

Et cela, il l’a fait de la meilleure façon possible. Il a simplement fait référence à sa fille Charlotte pour se dépêtrer de cette situation. «Eh bien, je pense que si vous parlez à ma fille, elle dirait qu’elles sont réelles, mais c’est évidemment un secret commercial, donc je ne peux pas commenter». Une réponse simple, mais qui a dû satisfaire à l’internaute concerné par cette question, puisqu’il n’en est plus revenu dessus. Et si les licornes existaient pour de vrai, il est indéniable qu’ils ont besoin d’un environnement ou d’une planète sur laquelle habiter. Dès lors, il fallait bien discuter de la survie de cette planète, puisque c’était le but de la séance.

Le prince Georges déjà engagé dans la cause

Comme l’a décrit le prince dans ses propos, le Earthshot Prise Awards, est un prix universel ayant pour but de donner une certaine inspiration de la positivité et des solutions adéquates, pour permettre de relever les défis environnementaux inhérents à la survie de la terre. Un autre objectif de cette récompense est de sensibiliser le reste du monde sur la nécessité de trouver des solutions pour permettre aux générations suivantes, de profiter de l’environnement, comme cela se doit.

D’ailleurs, les principales concernées s’intéressent déjà à la question. Le prince William a déclaré jeudi dernier, que son fils le prince George est grandement préoccupé par l’écologie, malgré son jeune âge. Toujours d’après les propos du père, le petit garçon qui participe déjà aux activités de ramassage de déchet dans son école, se sentent agacés lorsqu’il remarque que malgré tout le travail qu’ils accomplissent, les déchets reviennent toujours à leur place dès le lendemain. Un fait qui intrigue le jeune prince qui ne comprend pas que les gens prennent à la légère des choses aussi importantes.