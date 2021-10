Camille Lacourt : « La soirée la plus dure de ma vie », il fait des révélations sur la naissance difficile de son fils Marius

Le quintuple champion du monde et d’Europe en nage de dos, Camille Lacourt, est devenu papa pour la deuxième fois ce 1er juin. Aujourd’hui, le petit Marius, a plus de 4 mois et bien portant, son papa a accepté de revenir sur le jour de sa naissance. Au cours d’une interview accordée à Public, l’athlète s’est exprimé sur les difficultés que sa compagne, Alice Detollenaere a eues pour faire naître leur enfant et il a également parlé du sentiment de peur qui l’avait envahi ce jour.

Un accouchement difficile

Ce 1er juin, après 23 heures de contraction, Alice Detollenaere accouchait le petit Marius par césarienne. La jeune maman pouvait ainsi pousser un ouf de soulagement car cet accouchement n’était pas du tout facile pour elle, ainsi que pour son compagnon Camille Lacourt. Alors qu’il est déjà papa de la petite Jazz, fruit de son amour passé avec Valérie Bègue, le jeune nageur était beaucoup peiné de de voir sa compagne souffrir autant pour mettre au monde leur enfant. C’est après avoir vaincu le cancer que la jeune mère est tombée enceinte et dans une interview accordée à Public, elle a fait savoir qu’elle n’a pas apprécié sa grossesse et que cela lui a fait se sentir coupable. Elle a aussi confié avoir été tout le temps malade, que sa poitrine était devenue asymétrique avec son sein refait et en plus d’avoir pris 25 kg, elle avait pleines d’acnés sur le visage. Son chéri Camille lui a permis de traverser cette étape avec moins de difficultés.

Mais pendant l’accouchement, la jeune maman a assuré qu’ils ont failli perdre leur fils. Chose que son bien-aimé a confirmé en disant que c’était la soirée la plus dure de toute sa vie. Il a aussi regretté de n’avoir pu rien faire face aux douloureuses contractions que dulcinée ressentait. Dans l’émission 50′ Inside diffusée sur TF1, le couple a accepté de parler de la venue au monde de Marius, leur fils chéri. Avec émotion, la jeune femme a déclaré : « Au moment de la césarienne, on a l’habitude de la voir dans les films. Et c’est assez sport… Ils sont obligés d’appuyer très fort sur le ventre pour faire sortir le bébé, on sent tout ce qu’il se passe. » Tant dis qu’elle avait peur pour la vie de son petit bout de chou, Alice Detollenaere avait poursuivi en disant : « Il faut garder son self-control, et moi je me disais une phrase dans ma tête : ‘Allez Marius, accroche-toi, on vient te chercher. » Le nageur à son tour, a pris la parole pour faire savoir que c’était la pire nuit de sa vie, une soirée remplie d’anxiété comme il n’avait jamais vécu avant.

De vives félicitations à la maman

Après avoir traversé le pire, le jeune papa est allé sur son compte Instagram pour annoncer la bonne nouvelle à tous ses abonnés. Il a également tenu à féliciter la jeune maman qui avait fourni des efforts colossaux pour que leur bébé vienne au monde. Avec beaucoup d’émotion, il a reconnu que ça n’avait pas été facile pour sa chérie, mais qu’elle avait été très forte. Vivement que les jeunes parents aient une vie de famille éternellement remplie de bonheur.