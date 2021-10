Jamie Spears barbare ? Ces accusations de la tante de Britney Spears sur son frère qui font tant parler !

Placée sous la tutelle de son père depuis 2009, Britney Spears cherche depuis un bon bout à sortir de là. Elle veut être libre et prendre sa vie en main. Après avoir reçu le soutien de sa mère, c’est au tour de sa tante, Leigh Ann Spears Wrather de prendre la défense de la star. Ce vendredi 15 octobre au cours d’un entretien sur Good Morning Britain, la tante de l’artiste s’est attaquée à son frère en le traitant de barbare car ce qu’il fait vivre à sa fille est inacceptable.

Britney Spears, sa tante vole à son secours

Leigh Ann Spears Wrather est une tante qui en a marre et elle l’a fait savoir haut et fort ce vendredi 15 octobre sur ITV via l’émission Good Morning Britain. Elle s’est exprimée sur le fait que la chanteuse soit sous la tutelle de son père depuis plusieurs années aujourd’hui. Elle a brisé le silence en faisant savoir que son frère, Jamie Spears est un barbare. Dans son accès de colère au cours de l’émission, la tante de la chanteuse a laissé entendre que cette dernière était juste manipulée et utilisée par son propre père qui prétend la protéger. Elle ne s’est pas arrêtée là, elle a continué en signalant que son papa l’avait mis en cage et aussi qu’il était venu au moment où elle était le plus vulnérable, ce qui lui a permis de prendre le contrôle. Pendant plus de 20 ans, il a profité de cette situation et pour Leigh Ann Spears Wrather, son frère n’est pas un héros.

Dans la famille de la chanteuse, personne ne s’est jamais interposé entre Jamie Spears et Britney dans cette affaire de tutelle. La sœur du papa de la star a ensuite déclaré ceci : « je sais que si Lynne (la maman de Britney) avait pu faire quelque chose, elle l’aurait fait. » Puis elle a fait part de la volonté de sa nièce de s’éloigner de son père, de sa volonté de regagner sa liberté, de son envie de se marier et faire des enfants. Leigh Ann Spears Wrather a ajouté une couche supplémentaire : « Je ne sais pas si Jamie peut être poursuivi pour quoi que ce soit, mais il doit être tenu pour responsable. » Des révélations qui prouvent entièrement que les actes du papa de Britney Spears sont désapprouvés par sa sœur.

Un sentiment de trahison

Jamie Lynn Spears, sœur cadette de Britney Spears, a pendant plusieurs années été comme une meilleure amie pour sa grande sœur car elles étaient très proches. Mais seulement, avec cette affaire de tutelle, la maman de Jayden James Federline se sent comme trahie par sa sœurette. Selon les révélations d’une source à E ! New, Britney serait très remontée et blessée car elle aurait l’impression d’avoir été abandonnée par sa sœur pendant qu’elle mène le combat le plus important de sa vie. Hélas, Britney Spears a le sentiment que sa sœur lui a tourné le dos car elle ne lui a pas apporté son soutien durant cette période difficile de sa vie.