Bernard Tapie : sa veuve Dominique écrit un premier message discret après ses funérailles

Dans les colonnes du Figaro ce vendredi 15 octobre, Dominique Tapie est sortie du silence et a remercié tous ceux et celles qui les ont soutenus pendant les obsèques de son époux, Bernard Tapie.

Parti à l’âge de 78 ans au matin du 3 octobre 2021 aux environs de 9h, Bernard Tapie est un grand monsieur dont la mort a attristé des millions de personnes. Pour cela, plusieurs fans, sportifs, artistes, acteurs, hommes politiques et hommes de média lui ont rendu un vibrant un vibrant hommage. Les enfants et petits-enfants de l’ancien ministre n’ont pas manqué de saluer la mémoire de leur père et grand-père attentionné et gentil. Ce vendredi 15 octobre, c’était au tour de sa femme, Dominique Tapie de sortir du silence. C’est dans les pages du Carnet du Figaro qu’elle a pris la parole pour remercier toutes ces personnes qui ont salué la mémoire de son mari.

Une vague d’hommages à travers le pays

Après avoir lutté pendant 4 ans contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, l’homme d’affaires, Bernard Tapie a rendu l’âme. Dès l’annonce de son décès par sa femme via l’AFP, une pluie d’hommages s’est mise à tomber. La classe politique, les hommes de média, les sportifs, les fans, les artistes ont adressé des messages poignants pour saluer la mémoire de celui qui se faisait appeler l’homme aux mille vies.

Comme il l’avait souhaité, il a été inhumé à quelques kilomètres du stade Vélodrome, au cimetière de Mazargues. Il aimait énormément la ville de Marseille ainsi que ses habitants. Pour cela, il a reçu un gigantesque hommage au stade de l’Olympique de Marseille, club de football avec lequel il a remporté la ligue des champions européenne en 1993. L’ancien ministre repose désormais en paix dans sa ville de cœur et les gens continuent de saluer sa mémoire.

Le message de la très discrète, Dominique Tapie

D’une simplicité et d’une sincérité à nul autre pareil, Dominique Tapie s’est exprimée dans le carnet du Figaro ce vendredi 15 octobre. Très souvent discrète, la mère de famille est sortie du silence après que plusieurs artistes, personnalités politiques, sportifs et fans aient rendu un vibrant hommage à son mari parti paisiblement au matin du 3 octobre. La mère de famille s’est exprimée en ces termes : « Dominique Tapie et sa famille, très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Bernard Tapie, vous remercient très sincèrement d’avoir pris part à leur peine« . Un message qui a certainement touché plus d’un.

La veuve de 71 ans originaire de Grèce a convolé en justes noces avec son bien-aimé en 1987 dans son pays natal. Elle rêvait de devenir danseuse professionnelle, mais elle avait dû stopper sa carrière pour se consacrer à sa famille. Avec Bernard Tapie, ils ont eu deux enfants : Sophie et Laurent Tapie. Ces derniers ont aussi rendu hommage à leur père et remercié ceux et celles qui les ont soutenus pendant cette étape douloureuse de leur vie. Sur BFMTV par exemple, Stéphane Tapie est revenu sur l’hommage rendu à son père au stade Vélodrome de Marseille. Il a fait savoir que son père aurait été fier des milliers de supporters venus lui dire au revoir. Sophie Tapie, bien avant même que son père ne s’en aille, lui avait déjà dédié une chanson intitulée Phoenix dans son dernier album.