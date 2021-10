Danse avec les stars : Aurélie Pons rend un vibrant hommage à son papa décédé

Malgré le décès de son père qu’elle a annoncé deux jours plus tôt, l’actrice de 25 ans, Aurélie Pons a eu le courage de se présenter pour le nouvel épisode de Danse avec les Stars ce vendredi 15 octobre 2021. Et pendant que l’émission tournait en direct, la comédienne a tenu à rendre un vibrant hommage à son défunt père. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour avoir plus de détails sur le sujet.

Le père de Aurélie Pons est décédé

Sur Instagram, mercredi 13 octobre 2021, c’était une triste nouvelle qu’a annoncée Aurélia Pons. En effet, la star avait fait part à ses fans du décès de son père, en rendant à celui-ci, un hommage digne d’une fille qui aime son père. Sa publication comportait en réalité, une photo d’elle, petite fille, dans les bras protecteurs de son cher et aimé papa. En légende de ce cliché, le mannequin a ajouté des paroles particulièrement très touchantes. Vendredi dernier, contre toutes attentes, la jeune femme endeuillée a marqué sa présence sur le plateau de l’émission Danse avec les stars qui est diffusée sur TF1.

Déterminée à continuer à compétition malgré le décès de son père

Elle était en pleine répétition pour le tournage pour sa prestation du vendredi, quand la triste nouvelle est parvenue à ses oreilles. L’actrice a dû suspendre la séance pour rejoindre les membres de sa famille. Son partenaire de danse a pensé qu’elle ne reprendrait plus les entraînements. Mais déterminé à aller jusqu’au bout, ce n’est pas le décès de son père, qui empêchera l’actrice de continuer la compétition. Au contraire, elle est plus que jamais motivée. « J’ai décidé de continuer, de danser encore plus et de faire une danse pour lui [son père] vendredi soir, parce qu’il aimait bien l’émission et je voudrais lui rendre hommage », a-t-elle fait savoir. Une belle manière de saluer la mémoire de son père.

Une prestation qui a vivement ému les membres du jury et les autres candidats

Aurélie Pons a dansé un paso doble avec son partenaire Adrian Caby sur la chanson intitulée « I wonna be your sale », chantée par le groupe de rock et de pop-rock italien Maneskin. La prestation des deux intervenants a été très remarquable et a été vivement saluée par les membres du jury qui étaient remplis d’émotions par l’hommage rendu par la jeune fille à son père. Et ce n’était pas que les jurys qui ont été émus par la prestation des deux partenaires, il y avait des larmes sur les yeux des autres candidats danseurs également. Preuve de la grande émotion qui était partagée dans l’arène pendant ce temps et qui s’est sans doute propagée vers le public et les téléspectateurs.

Cependant, Aurélie Pons n’avait aucune envie de profiter de l’hommage rendu à son père pour avoir une note au-delà de sa prestation. Elle a donc fait la doléance aux membres du jury de lui attribuer une note normale en dépit des circonstances. Ce n’était que comme ça que son père serait fier d’elle. Une réaction qui ne va pas manquer d’être saluée, les internautes. Puisqu’elle n’a pas voulu profiter malhonnêtement de la situation. Finalement, sa note se retrouve entre 7 et 8/10. Ce qui n’est pas mal du tout puisque, est largement au-dessus de la moyenne.