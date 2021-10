Kim Kardashian : elle lance une blague sur OJ Simpson qui ne passe pas dans le SNL

Le samedi 9 Octobre dernier, Kim Kardashian était l’animatrice du Saturday Night Live. Pour l’occasion, elle a livré un monologue plein d’humour qui n’a pas manqué de faire vibrer le public. De sa sextape, à son divorce avec Kanye West, en passant par les délires de sa famille, sans oublier O.J Simpson, la maman de 40 ans n’a rien omis. Cependant quelques jours après cette intervention jugée très positive par l’opinion publique, une personne à laisser entendre son mécontentement et sa désapprobation par rapport à la blague de la femme d’affaires, sur O.J Simpson. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour découvrir plus d’informations sur le sujet.

Elle commence son monologue avec des blagues

Invité sur le plateau du Saturday Night live, samedi 9 octobre dernier, Kim Kardashian a dévoilé plusieurs facettes de sa tendre personnalité au public en faisant rire tout le monde par ses blagues sur, elle-même, sa famille, son divorce et sur l’ex-client de son père, O.J Simpson qui plus est, un joueur professionnel de football américain. Si ces blagues ont reçu un avis positif de plusieurs personnes, dont notamment les proches de la star, la sœur de Nicole Brown Simpson, n’a pas bien reçu les propos formulés sur O.J Simpson. En effet, Kim Kardashian avait déclaré que, son feu géniteur, Robert Kardashian, qui plus était, responsable de la défense du joueur de football dans l’affaire O.J Simpson, était la principale cause pour laquelle, elle avait fait la connaissance pour la première fois, d’un homme noir. Elle a ajouté qu’O.J Simpson était une personne particulièrement marquante.

Un manque de respect envers Nicole Brown

Ces propos sont très mal passés pour Tanya Brown qui l’a fait savoir dans un communiqué livré à people. Vous vous demandez sans doute, qu’il y a-t-il de grave si l’on évoque le premier homme noir qu’on a rencontré ? Nous aurions aussi posé la même question si le mois d’octobre n’était pas consacré à la sensibilisation sur la violence domestique. Et quand on sait qu’O.J Simpson a été accusé du meurtre de sa femme, la question ne se pose plus. Et c’est ce que déplore Tanya Brown qui pense que la blague de la femme était non seulement incongrue, mais aussi dépourvue de sensibilité. Elle a également déclaré que si l’ex-femme de Kanye West et les membres de sa famille avaient réellement une réelle considération pour sa défunte sœur comme il le laisse entendre, ils n’ont pas choisi la meilleure façon d’exprimer cette considération.

Tanya Brown s’en est ensuite prise aux écrivains de Saturday Night Live qu’elle décrit comme des personnes ayant des goûts insensibles et inadéquats. Elle vire également sur le public, en qualifiant sa réaction comme étant inappropriée. La sœur de la femme assassinée revient finalement sur la principale accusée, Kim Kardashian, qu’elle dézingue une fois de plus en décrivant son acte comme irrespectueux envers Nicole Brown et Ron Goldman ainsi que toutes ces personnes, victimes de violences domestiques ou carrément assassinées par leurs proches.

Un meurtre jamais résolu

Pour mémoire, le mystère autour de l’affaire O.J Simpson n’a jamais pu être résolu. Si le principal suspect s’est vu déclaré « non coupable » par le jury en 1995, avant d’être reconnue « coupable » par un jury civil, il n’a jamais reçu une condamnation de prison ferme excepté, les dommages et intérêt qu’il a payé et qui ont contribué à sa ruine. Jusqu’à ce jour, personne ne se sait réellement, dans quelles circonstances sont morts Nicole et son ami Ron, dans le domicile conjugal de celle-ci.