Jalil Lespert : en bonne compagnie sans Laeticia Hallyday, il partage des photos très festives

Jalil Lespert est depuis quelques temps à Budapest pour le tournage d’un film. Après avoir soutenu sa bien-aimée Laeticia Hallyday lors de la journée hommage et du concert événement en la mémoire de Johnny Hallyday, les deux amoureux sont allés passer du bon temps à Saint Barth et à Los Angeles. Aujourd’hui, l’acteur français est en Croatie pour le tournage du prochain film Marvel. Ayant laissé sa chérie, son fils et ses deux belles-filles à Los Angeles, Jalil Lespert jouit pleinement de son séjour en Europe centrale en faisant des sorties festives avec ses collègues.

À propos du film qui est en plein tournage

Depuis le mois de septembre, après la journée hommage et le concert événement en la mémoire de Johnny Hallyday, Jalil Lespert est en Hongrie pour le tournage d’un film Marvel. Dans le long métrage intitulé Infinity pool, il joue le rôle d’Alban. Il est accompagné dans cette science-fiction par l’actrice australienne Cleopatra Coleman qui a joué dans la série The Last Man on Earth et Thomas Kretschmann qui a joué dans Avengers : l’âge d’Ultron sorti en 2015. Dans cette production cinématographique, James et Em Foster sont sur une île nommée La Tolqa et profitent de leurs vacances à la plage. Tout bascule quand un accident fatal se produit et dévoile le côté malsain de la station balnéaire.

Avant de se rendre à plusieurs kilomètres de sa dulcinée, l’acteur français a été auprès d’elle le 14 septembre à Paris pour les deux événements dédiés au défunt rockeur Johnny Hallyday. Après cela, les deux tourtereaux ont emménagé ensemble aux Etats-Unis à Los Angeles. Laeticia Hallyday est venue avec ses deux filles, Jade et Joy. Tant dis que le réalisateur, lui a fait le déménagement avec son fils Aliosha. La famille s’est installée en Californie dans la ville des anges. Tous comme ses demies sœurs, le fils de l’acteur fréquente dans un prestigieux établissement secondaire où les frais de scolarité varient entre 23 000 et 34 000 dollars.

Des sorties très festives

S’il a quitté sa compagne, c’est pour le travail, mais, il ne passe pas toutes ses journées à travailler. Il passe également du bon temps avec ses collègues. C’est sur son compte Instagram que l’acteur a partagé les clichés des moments festifs qu’il passe avec ses co-stars après les journées de tournage. Sur une première photo, on peut le voir sur le toit du restaurant High Note Skybar. Sur un autre cliché, le chéri de Laeticia Hallyday et ses collègues sont tous joyeux. La température a grimpé et on a pu le constater sur la photo où ils se trouvent tous dans le pub Szimpla Kert qui est orné d’objets dépareillés et où l’acteur est en train de fumer une chicha. Il a également partagé une photo où il est uniquement avec la belle Cleopatra Coleman, de quoi provoquer des petits pincements au cœur de sa chérie qui l’attend à Los Angeles. Et pour boucler la boucle, le réalisateur français a partagé une photo en noir et blanc du groupe. On croirait un instant qu’ils sont en vacances !