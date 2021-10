Richard Bohringer : ses fracassantes confidences sur ses addictions à la drogue et à l’alcool

Ce mercredi 20 octobre, les cinéphiles pourront apprécier le nouveau film intitulé Les Héroïques dans le quel Richard Bohringer a joué. Au cours d’une interview accordée au Journal du Dimanche ce 17 octobre, l’acteur est revenu sur ses addictions à l’alcool et à la drogue. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’acteur fait de telles révélations. En mai 2016, dans l’émission « On n’est pas couché » de Laurent Ruquier sur France 2, l’écrivain, en plus de parler de son livre intitulé Quinze Rounds, avait aussi évoqué ces addictions.

Richard Bohringer, confessions sans filtres sur ses anciennes addictions

Le réalisateur et acteur Richard Bohringer a accordé une interview au Journal du dimanche et dans cet entretien, il a évoqué le film Les Héroïques réalisé par Maxime Roy. Un drame dans lequel il a joué et qui sera disponible dans les salles obscures à partir de ce mercredi 20 octobre. Au cours de cet entretien, l’écrivain a fait preuve de sincérité en revenant sur ses addictions à la drogue et à l’alcool. Et pour ce faire, il a fait allusion à son ami François Créton avec qui il a déjà eu à travailler. Il a fait savoir qu’il a beaucoup aimé l’alchimie qu’il y avait entre eux pendant les journées de travail. Le père de famille a directement déclaré qu’ils avaient tous les deux, le même problème avec l’alcool et la drogue. Aujourd’hui, les deux hommes sont clean.

Toujours en parlant de son ami, François Créton, Richard Bohringer a signalé qu’il avait pu vaincre ses anciens démons avant lui. Le chanteur a aussi fait savoir qu’ils n’avaient jamais vraiment parlé à propos de leur dépendance et ce n’était pas parce qu’ils cherchaient à se détourner de ce sujet, mais parce qu’au fond d’eux, ils savaient ce qu’il en était.

Une femme forte qui veille

Si Richard Bohringer a pu s’en sortir, c’est aussi grâce à son épouse Astrid Marcouli avec qui il est marié depuis 1986. C’est une femme forte qui sait recadrer son époux quand il le faut. L’écrivain a même fait savoir que malgré qu’elle ait eu beaucoup de mal avec lui, elle s’est toujours arrangée à tout prendre sur elle. Comme toutes les autres femmes, l’acteur a reconnu que sa dulcinée est plus forte que lui. Quand il le faut, elle se montre sévère envers son époux. Au quotidien, elle le contrôle et lui fait des remontrances quand il veut déraper. Pour la remercier pour tous ces efforts qu’elle ne cesse de consentir depuis qu’ils sont ensemble, l’écrivain a pour projet d’écrire un beau livre entièrement dédiée à sa chérie.

Ses envies de tout arrêter

Si le tournage du drame Les héroïques s’est bien terminé, l’acteur a fait part du fait qu’à un moment, il ne voulait plus continuer. C’est grâce à l’intervention convaincante du réalisateur Maxime Roy que Richard Bohringer a pu terminer cette autre aventure. Au cours de cet échange, le père de famille a également regretté de n’avoir pas écouté les conseils qu’on lui avait donné quand il était plus jeune. On lui avait pourtant dit de faire attention, mais il n’avait pas écouté. Résultat des courses, il a plongé la tête baissée dans l’alcool et la drogue. Mais aujourd’hui, il s’est assagi et cette expérience n’est plus qu’un mauvais souvenir.