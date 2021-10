Daniel Day-Lewis et Isabelle Adjani : quelle est la nature de leurs rapports après leur rupture ?

Daniel Day-Lewis et Isabelle Adjani ont formé un passionnant couple dans les années 90. Seulement leur relation n’aura pas duré longtemps puisque cinq années après, les deux partenaires se séparent. Cependant, quelques mois plus tard, un petit garçon leur était né. Un fait qui a sans doute rapproché de nouveau les deux ex-amoureux. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour découvrir plus d’informations sur le sujet.

Une passionnante histoire d’amour

Si vous êtes né avant les Années 80, cette histoire n’aurait pas pu vous échapper. La passionnante idylle d’Isabelle Adjani et de Daniel Day-Lewis a fait couler beaucoup d’encre aux médias. Le couple a été l’un des plus médiatisés dans les années 90. Tout avait commencé à l’issue du tournage du long métrage Camille Claudel, quand les deux acteurs se sont croisés pour la première fois. Très rapidement, l’alchimie a fait son œuvre et les deux comédiens ont commencé à se voir régulièrement. Ce qui leur conduira inévitablement à la vie de couple. Cependant, leur amour n’aura duré que cinq années. À l’issue de cette période, le couple se sépare, mais un être grandissait déjà à l’intérieur d’Isabelle Adjani, à cette époque. Quelques mois plus tard, c’était la naissance d’un joli petit garçon.

Une bonne relation entre l’ex-couple, malgré sa séparation

Aujourd’hui, vingt-six années plus tard, on s’interroge encore sur l’état de la relation qui existe entre Isabelle Adjani et son ex-partenaire. Comme vous vous en doutez, le couple ne s’est pas remis ensemble après la naissance du petit Gabriel. Puisque deux années plus tard, Daniel Day-Lewis épouse la fille d’Arthur Miller, qui était un dramaturge, écrivain et essayiste américain. Toutefois, avec son ex-partenaire, il avait gardé une relation très apaisée, basée sur le respect mutuel. Ainsi, dans un entretien accordé à Madame Figaro, il y a de cela 5 ans, Isabelle Adjani a révélé qu’elle avait beaucoup de respect et nourrissait une grande admiration, pour le père de son fils, malgré qu’ils ne se côtoient plus.

Dans une interview accordée par Gabriel-Kane Day-Lewis, à madame Figaro, lui aussi, a évoqué les rapports entre ses parents. Soutenant la version de sa mère, il a quand même tenu à ajouter qu’une fois, a l’occasion du Thanksgiving, toute la famille s’était réunie pour célébrer cette fête ensemble, dans le Connecticut. « Il n’y avait pas de tension, mais c’était très bizarre, maman était en visite. », a-t-il lâché. Si l’ancien couple a pu se réunir sans tension, c’est sans conteste que l’état de la relation qu’il y avait entre eux était appréciable.

Un fils qui marche dans les pas de ses parents

Pour sa part, Gabriel-Kane Day-Lewis n’est pas resté loin des projecteurs. Comme ses parents, il a percé et s’est révélé au grand public par ses caractéristiques physiques fascinantes. Il rejoint Manhattan à l’âge de 14 ans et se lance dans la mode 4 années plus tard. Mais, il ne s’est pas arrêté là, il s’est tourné également vers la musique en effectuant une entrée remarquable dans le rap, avant de changer de style musical. Aujourd’hui âgé de 26 ans seulement, il s’est déjà fait une place à la table des grands. En 2019, il trouve l’amour aux côtés de Heather Sage, qui elle aussi, est une mannequin américaine.