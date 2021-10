Louane : découvrez les raisons de sa non-participation à Danse avec les stars

Vendredi dernier, Louane Emera était reçu dans les colonnes de chante France. À cette occasion, elle a fait savoir que les organisateurs de Danse avec les stars étaient entrés en contact avec elle pour qu’elle participe à l’émission. Cependant, la chanteuse décline rapidement la proposition. Découvrez dans la suite de ces lignes, les raisons de ce refus.

Louane dit non à Danse avec les stars

En 2022, TF1 accueillera la nouvelle édition de The Voice kids, qui sera consacré, à l’exposition des jeunes talents. Pour l’occasion, le télé-crochet n’a pas fait simple, il s’est offert les services d’une recrue très particulière. Il s’agit de Louane. Souvenez-vous que c’est grâce à cette émission que l’on a pu connaître cette dernière. Elle avait participé à la version pour adulte et avait tout simplement impressionné tout le monde par son talent. Deux années plus tard, elle sortait son tout premier album intitulé Chambre 12 qui a été un gros succès. Cet album qui contient 18 morceaux, a été certifié double disque de diamant en France et disque de platine en Belgique. En Suisse, l’album a été également certifié disque d’or.

Avec un tel niveau de succès dès ses débuts, celle qui aujourd’hui à une petite fille ne pouvait passer inaperçu. Ainsi, lorsqu’ils devraient choisir les participants pour leurs émissions, les organisateurs de Danse avec les Stars, n’ont pas pu s’empêcher de contacter Louane. Cependant, celle-ci n’a pas semblé intéressée par leur offre, puisqu’elle avait décliné la proposition très rapidement.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la raison de ce refus n’est pas due à l’aspect financier de l’offre ou à un emploi du temps très chargé pour la jeune star. C’était pour une toute simple raison que la jeune femme avait décliné l’offre. En effet, elle ne connaissait rien à la danse. Dès lors, il ne valait pas la peine de se lancer sur cette piste, a-t-elle jugé. « J’ai vachement réfléchi : je ne sais pas danser ! Je galère à marcher, donc danser, merci, mais je passe mon tour », a-t-elle fait savoir dans Chante France. Elle a ensuite ajouté que ne pas savoir danser n’était pas une raison de s’en faire pour elle, puisqu’elle pouvait tout au moins chanter.

Une chanson pour sa petite fille

Dans la suite de son interview, la chanteuse de 24 ans a évoqué sa vie de famille avec sa petite fille Esmée née en mars 2020. Cet enfant est le fruit de la relation de la jeune fille et du musicien Florian Rossi. Si elle a gardé bien le visage de sa petite fille cachée, Louane n’a tout de même pas hésité à révéler un secret concernant celle-ci. Il s’agit de cette chanson que la chanteuse chante à la petite fille tous les soirs avant qu’elle ne s’endorme. C’est une chanson que personne ne connait et que l’artiste a spécialement inventée pour sa petite fille. Sur le plateau de Danse France, elle a quand même fredonné le début de la chanson.

Toujours dans au cours de son entretien, Louane a fait savoir que sa fille commençait probablement déjà à s’ennuyer avec cette chanson qu’elle a entendue tous les soirs depuis sa naissance. L’artiste a déclaré que désormais à l’heure du coucher, la petite Esmée s’oppose catégoriquement à ce qu’elle lui berce avec cette chanson. Peut-être le moment est-il venu de changer la mélodie ou d’écrire carrément une nouvelle chanson pour la petite fille.