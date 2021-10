Claudia Cardinale revient sur un drame survenu lors de la naissance de son fils

Le fils de Claudia Cardinale soufflera sa 63e bougie ce mardi 19 octobre 2021. Si ce dernier rend particulièrement fière et heureuse sa mère aujourd’hui, il n’en demeure pas moins qu’il est issu d’un viol. Un fait douloureux pour l’actrice italienne de 83 ans qui est revenue sur cet épisode de sa vie. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus de détails sur le sujet.

Un viol, une grossesse et un accouchement dans le grand secret

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par claudia cardinale official (@claudiacardinaleofficiel)

Si Claudia Cardinale est devenue une très grande icône du cinéma européen, aujourd’hui, elle n’a pas toujours eu une vie facile à ses débuts. À l’âge de 17 ans, elle avait déjà reçu plusieurs propositions pour faire son entrée dans le monde du 7e art, mais passionnée par l’enseignement, c’est la carrière d’institutrices qu’elle choisira, déclinant ainsi toutes les propositions de ses contacts du cinéma. Néanmoins, alors qu’elle espérait vivre une vie tranquille, loin des projecteurs, un fait particulièrement très marquant l’y ramènera : son viol. En effet, à 19 ans, elle se fait violée et tomba par la même occasion, enceinte.

Lorsqu’elle découvre son état, plusieurs personnes lui auraient conseillé d’interrompre la grossesse. Mais très sage et déjà amoureuse du bébé qui se formait dans son ventre, Claudia Cardinale décidera de garder cet enfant. Cette décision pousse finalement la jeune femme, à se lancer dans le cinéma afin de gagner convenablement sa vie et d’entretenir le bébé à naître. Manifestement, elle prenait déjà à cœur, son rôle de mère, malgré les circonstances qui, ont conduit à cela.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par claudia cardinale official (@claudiacardinaleofficiel)

Quelques mois après ses débuts au cinéma, naquit, un petit garçon, que l’actrice prénomma : Patrick parce que son baptême avait été fait à la st Patrick’s Catholic Church. Mais à cette époque, personne ne savait qu’il s’agissait de son fils. Puisque même sa grossesse était dissimulée de façon à ce que le public n’en remarque rien. Dès lors, on pouvait difficilement s’imaginer qu’elle put concevoir un enfant alors que durant tous les mois de grossesse, elle apparaissait régulièrement au petit écran.

L’origine du petit garçon révélée

Il a fallu 7 années environ, pour que le public découvre l’étonnante vérité sur la véritable origine de Patrick, qui jusqu’alors, n’était considéré que comme le petit frère de l’actrice. Toutefois, cette vérité n’avait pas été découverte à l’issue d’une enquête de journalistes un peu trop curieux ou par, un public qui commençait à se poser beaucoup trop de questions parce qu’il qui voyait une grande ressemblance et de proximité entre l’actrice et son prétendu frère. En effet, c’est Claudia Cardinale elle-même, et de surcroît, sans aucune pression extérieure, qui décidera de révéler ce secret bien gardé. Elle ne voulait certainement plus cacher la véritable identité de son fils et a donc dû faire appel à des journalistes, pour leur raconter son histoire.

Une carrière remplie de succès

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par claudia cardinale official (@claudiacardinaleofficiel)

Aujourd’hui, l’actrice ne regrette pas une seule seconde d’avoir gardé son bébé malgré son viol. Elle a même évoqué que sans ces évènements, elle ne serait jamais devenue ce qu’elle est présentement. Elle aurait donc probablement continué une carrière d’institutrices, et vivrait loin des projecteurs. Sans doute une vie paisible, mais un talent gâché. Car nous le savons, Claudia Cardinale est un prodige du cinéma, qui peut séduire n’importe quel public par son savoir-faire. Et ça, ses nombreuses décorations et récompenses le prouvent grandement.