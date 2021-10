Richard Bohringer se confie comme jamais sur sa femme et ses enfants

Ce dimanche 17 octobre 2021, Richard Bohringer a été reçu dans les colonnes du journal du dimanche. À cette occasion, l’acteur de 78 ans a fait quelques révélations sur les membres de sa famille. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour découvrir plus d’informations sur le sujet.

Richard Bohringer est de retour sur la scène

Rarissime sur les écrans télé ces dernières années, Richard Bohringer est avant tout, un homme assez discret. Il parle très peu de sa vie personnelle en public, encore plus, quand il s’agit d’évoquer son épouse et ses enfants. Dès lors, c’est sans contredit, très surprenant d’apprendre qu’il a fait des révélations sur les membres de sa famille. Comme on le dit, il n’y a pas de règles sans exception et l’acteur vient de faire entorse à son propre règlement.

En effet, son entretien avec les journalistes du journal du dimanche, s’inscrit dans le cadre de son grand retour au cinéma, marqué par sa participation dans le film Les Héroïques, réalisé par Maxime Roy, et qui sortira en salle le mercredi 20 octobre prochain. Dès lors, l’acteur qui a longtemps, été absent sur la scène a profité de l’occasion pour faire quelques révélations sur les membres de sa famille. Une chose rare, comme nous l’avons sus-évoqué.

Richard Bohringer fait l’éloge de son épouse et de ses enfants

Richard Bohringer a affirmé au micro du journal du dimanche qu’il avait de « super gosses ». Il a commencé par lancer des éloges à sa première fille Romane Bohringer qui avait d’ailleurs réalisé une série dans lequel est apparu celui-ci. À ce sujet, l’acteur n’a pas caché la fierté qu’il a ressentie lorsqu’elle voyait sa fille à la tête d’une équipe de réalisation. Mais comme il ne pouvait pas évoquer l’une sans l’autre, le comédien français et sénégalais de 79 ans, a souligné que sa seconde fille était tout aussi, brillante que la première. Évoquant ensuite ses deux garçons, il les qualifie également de formidables. Toutefois en parlant de ses deux garçons en dernière position, l’acteur laisse remarquer la relation très étroite qu’il entretient avec ses deux filles et surtout avec la première.

Néanmoins, malgré toutes les personnes citées par l’acteur, une manquait encore à l’appel. Il s’agissait de Savoie Astrid Marcouli, la femme du comédien. Comme de bien entendu, il a fait l’éloge de celle-ci également en évoquant les durs moments qu’elle a vécus à ses côtés avec courage et détermination. Sans hésitation, Richard Bohringer a reconnu que sa femme était dotée d’une grande force comme toutes les femmes d’ailleurs. Le père de famille a ainsi révélé que sa chère et tendre épouse avait une grande moralité et qu’elle ne manquait jamais une seule occasion de lui remettre les pendules à l’heure quand parfois, elles sont déréglées.

Si parfois les méthodes de la femme pour opérer cet acte peuvent être un peu intense, l’acteur est bien conscient que tout ce qu’elle a toujours voulu, c’est son bonheur et par la même occasion, le bonheur de toute la famille. Il a déclaré par la suite qu’un jour, il aurait peut-être l’occasion d’écrire un livre entier pour cette combattante qu’il avait eue à ses côtés. Mais il revint sur ses paroles en disant qu’au stade actuel, où il avait déjà exprimé tous les sentiments à sa femme, les mots n’avaient plus aucune utilité. Il a conclu en révélant qu’il ne va pas se mettre à écrire pour répéter qu’il avait eu une femme tout simplement formidable.