Prince Charles si fier de son fils, le prince William : découvrez pour quelle raison !

La survie de notre planète est un sujet qui préoccupe très grandement les membres de la famille royale britannique, et surtout, un certain prince William qui multiplie ses efforts pour sensibiliser les personnes sur la nécessité de lutter contre le changement climatique. Pour cela, dimanche dernier, il a inauguré la remise des prix Earthshot. Un événement très ambitieux que n’a pas manqué de saluer le prince Héritier à la couronne. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus d’informations sur le sujet.

Une vertu transmit de génération en génération

Vous l’avez sans doute remarqué, la famille royale britannique est au cœur de la lutte contre la pollution de l’environnement. La poursuite de ce combat est transmise de génération en génération au sein de la dynastie Windsor. D’abord le prince Phillip, ensuite le prince Charles, puis enfin, William et Harry. Oui, le prince Harry aussi est engagé dans la défense de l’environnement. Souvenez-vous, lors du Global Citizen Live, Megan et Harry, en plus d’insister sur la nécessité que le vaccin contre la Covid soit distribué aux pays pauvres, ont évoqué la protection de l’environnement. Même s’ils se sont fait dézinguer après leurs discours très instructifs, pour avoir pris un Jet privé en rentrant à Los Angeles, il faut retenir que le prince Harry en dépit de tous, est lui aussi, intéressé par la sauvegarde de l’environnement.

Pour ce qui est du prince William, il est très engagé dans la cause écologique. Vendredi dernier, lors d’une session de questions/réponse avec les internautes sur Instagram, il a déclaré que son fils, le prince George, s’intéressait déjà, lui aussi à la question. Un fait remarquable, puisque le processus de transmission de génération en génération, suit son cours.

Le prince William reçoit les encouragements de son père

Le prix Earthshot est l’une des dernières initiatives du prince William. Il s’agit d’un prix destiné à récompenser cinq personnes pour les efforts consentis en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Cet événement de haute importance qui relèvera la popularité de la famille royale en baisse depuis quelque temps, ne pouvait pas manquer d’être encouragé. Et à ce titre, qui de mieux que le prochain roi d’Angleterre pour saluer l’effort ? « Je suis fier de mon fils William, de son engagement croissant en faveur de l’environnement et de l’ambition audacieuse du prix Earthshot », a lancé le prince Charles. Avant d’ajouter qu’il est important au monde entier de s’unir pour réimaginer et construire un avenir durable pour notre chère planète. Sur ce point, le prince William, lui aussi avait déjà évoqué vendredi dernier qu’au lieu de penser à coloniser une nouvelle planète à habiter, il serait plus raisonnable de penser à réparer celle que nous occupons actuellement.

En choisissant de suivre les pas de son père et d’opter pour un avenir meilleur pour la planète, le prince William souhaite que l’avenir de ses enfants ainsi que tous les enfants qui composeront la prochaine génération soit meilleur. Ainsi, pour la construction de cet avenir radieux pour ses ascendants, le fils du prince Héritier à la couronne ne souhaiterait pas du tout rester à l’écart de l’œuvre. Il souhaite apporter personnellement sa pierre à la construction. C’est donc pour cela qu’il récompense les personnes les plus dédiées à la cause.