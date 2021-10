Carla Bruni : malade, elle dévoile un cliché d’elle qui ne laisse pas ses fans indifférents

Sur son compte Instagram, samedi 16 octobre dernier, l’ex première dame française, Carla Bruni, à laisser voir une photo d’elle très affaiblie qui a vivement touché les internautes. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour découvrir plus de détails sur le sujet.

Carla Bruni toujours aussi proche de la mode

Carla Bruni est une femme bien assez occupée. Si elle a fini par se consacrer entièrement à sa carrière musicale au détriment du mannequinat, l’épouse de l’ex-président français, Nicolas Sarkozy, ne reste pas pour autant loin de ce qui touche à la mode. Aussi souvent qu’elle le peut, elle se permet toujours d’assister à divers événements de mode. Ainsi, fin du mois passé, la mère de Giulia Sarkozy s’est affichée toute ravissante, à l’occasion de la Fashion week de Paris. Elle a même participé au défilé sur le podium avec sa splendide démarche qu’elle utilise depuis longtemps.

Très active sur les médias et les réseaux sociaux

Toujours dans l’univers de la mode, lorsqu’elle n’est pas sur un podium de défilé, la chanteuse de 53 ans se permet quelques commentaires sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Ainsi, pouvait-on la voir récemment, dans les colonnes de Paris Match, aborder la question des nombreuses femmes abusées et trompées dans le domaine de la mode. Cependant, la chanteuse ne s’exprime pas uniquement sur la mode ou sur les femmes défavorisées, elle évoque de temps en temps sa famille aussi. Comme cette fois où elle a confié ne pas être la fille de son père et que son géniteur était, en réalité, l’amant de sa mère. Ou encore, ces fois où elle prend la parole pour défendre son mari qui se retrouve entremêlé dans les problèmes judiciaires. En effet, le 30 septembre dernier, l’ancien président français, Nicolas Sarkozy s’est vu infliger une peine de condamnation d’un an de prison ferme. Une deuxième pour celui qui avait déjà été condamné en mars dernier à 3 ans de prison, dont un an ferme. Coup dur pour l’ancien occupant de l’Élysée, qui a pu compter sur le soutien de son épouse.

Carla Bruni ne se sent pas bien

Samedi 16 octobre dernier, la chanteuse a fait une nouvelle publication sur les réseaux sociaux. Mais, cette fois-ci, elle parle de son état de santé. Et, les nouvelles ne sont pas bonnes, car, la chanteuse de 53 ans ne se sent pas du tout bien. En effet, la maman de Giulia Sarkozy a posté un cliché d’elle, toute pâle, allongé sous une couette blanche avec un bonnet bleu qui couvre toute sa tête. Pour rassurer ses fans, la femme de l’ancien président français a mis un hashtag « # nocovid #grosrhumedautomne #fièvre #ko ». Une façon simple d’expliquer qu’elle n’avait pas contracté le Covid 19, mais qu’elle avait simplement attrapé un gros rhume d’automne qui lui donne un peu de fières.

Cette nouvelle n’a pas laissé les internautes indifférents, puisqu’ils étaient nombreux à commenter la publication. À l’heure où nous rédigeons cet article, on dénombre près de 1230 commentaires. Si certains fans se sont montrés très inquiets, d’autres se sont montrés admiratifs en déclarant que la chanteuse était encore plus belle dans son état. Toutefois, tous ont tenu à lui exprimer leurs vifs soutiens. De quoi donner la chair de poule à la maman de 53 ans.