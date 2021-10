Mauro Icardi infidèle ? Le message de Wanda, la femme du joueur parisien qui fait polémique sur Instagram

Comme le dit l’adage : qui tue par l’épée, périt par l’épée. Vous ne comprenez certainement pas pourquoi on évoque ce dicton, mais lisez l’article jusqu’à la fin et vous comprendrez. Ce samedi 16 octobre, Wanda, l’épouse du footballeur parisien Mauro Icardi a partagé un message fort révélateur sur sa story Instagram. Ce post laisse croire que le sportif a trompé son épouse avec une autre femme. N’ayant pas supporté cette tromperie, la femme de 34 ans aurait mis un terme à sa relation avec son époux.

Mauro Icardi et Wanda, fin du couple ?

Très souvent, pour ne pas dire, toujours, le mot célébrité rime avec infidélité. Ce samedi 16 octobre, la femme d’affaires Wanda Icardi, mariée au footballeur Mauro Icardi a partagé une information étrange. Un coup de gueule qu’elle a adressé au sportif qui évolue dans le club de football, Paris Saint Germain. En effet, plus de 8 millions d’abonnés de la star italienne ont été étonnés de lire cette déclaration qu’elle a écrit en italien sur sa story Instagram : « Une autre famille détruite pour une salope« . Un message qui laisse croire que la mère de famille a été cocue.

Mais si une telle hypothèse est mise sur le tapis, c’est aussi parce que le conjoint de la femme de 34 ans ne figure plus dans sa liste d’abonnement sur le même réseau social. Un indice qui fait croire que la journaliste italienne a véritablement mis fin à sa relation le père de ses deux autres enfants (Francesca, née en 2015 et Isabella, venue au monde en 2016). D’après les rumeurs ventilées par certains médias argentins, le footballeur aurait trompé sa femme avec une célèbre actrice argentine du nom de Maria Eugenia Suarez. Des rumeurs qui semblent être confirmées par Ker Weinstein, une bloggeuse et amie de la femme d’affaires. Elle a certifié que Wanda Icardi lui a envoyé ce message : « Je me suis séparée« . Cette information a également été relayée par Huffington Post. Wanda n’est pas seulement l’épouse du footballeur, elle est également son agente. En plus de cela, elle officie également comme consultante dans la chaine de télévision italienne Mediaset.

Personne n’échappe au karma

Pour la petite histoire, Mauro Icardi est un habitué des infidélités. Il s’était livré à cœur joie dans un théâtre de tromperie où la jeune Wanda cocufiait son époux. Avant de se mettre avec Mauro Icardi, elle était uni au footballeur argentin Maxi Lopez. Mais à son insu, sa femme entretenait secrètement une relation avec son coéquipier de Sampdoria. Le footballeur parisien avait d’ailleurs pris beaucoup de plaisir dans cette situation car il s’était permis de se faire tatouer les prénoms des trois enfants de Maxi Lopez. Valentino, Constantino et Benedicto qui sont les fruits de la relation de l’ex-mari cocu et de la jeune femme italienne. Aujourd’hui, elle vit un retour d’ascenseur et cela lui a fait énormément mal. Les vieilles habitudes ont la peau dure et cela se vérifie avec Mauro Icardi.