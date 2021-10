Michou sort du silence et met fin aux rumeurs sur sa relation avec Elsa Bois, sa partenaire dans DALS

Pour sa première participation à Danse avec les stars, la danseuse professionnelle, Elsa Bois est au cœur d’une rumeur selon laquelle elle serait en couple avec Michou, son partenaire de la compétition. Les téléspectateurs et fans du programme ont fait savoir leurs vœux de les voir ensemble, mais ce n’est pas le cas pour la jeune femme de 21 ans qui a mis fin aux bruits de couloir en dévoilant le nom de son amoureux à elle.

Elsa Bois, une danseuse passionnée et talentueuse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙀𝙡𝙨𝙖 𝘽𝙤𝙞𝙨 (@elsabois)

Si elle se retrouve dans le programme télé de TF1 cette année, c’est grâce à son talent. Elle n’a que 21 ans et figure parmi les danseuses professionnelles de Danse avec les stars. Pour cette première participation, elle est en duo avec Michou, un vidéaste français très connu grâce à ses vidéos sur le jeu Fortnite et ses contenus drôles. Il cumule actuellement plus de 6 millions d’abonnés sur sa chaine YouTube.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michou ✨ (@michou_yt)

De son côté, la belle brune est aussi populaire. Si elle est à sa première participation à DALS, ce n’est pas la première fois qu’elle passe dans un programme de TF1, car elle a déjà eu à participer au concours Qui sera le meilleur ce soir ? En 2011, elle avait gagné l’édition consacrée aux enfants, le jury composé de Kamel Ouali et Hélène Segara était sous le charme de cette danseuse talentueuse qui, avec son partenaire, avait su esquisser les pas comme il le fallait.

Avec le même partenaire, elle avait participé à l’émission, La meilleure danse sur W9. Puis en 2012, avec d’autres enfants, elle a participé à un tableau de danse, accompagnée d’Emmanuel Moire et de Fauve Hautot lors d’un prime de la troisième saison de DALS. Passionnée de danse latine, elle a déjà fait plusieurs compétitions au bout desquelles elle a décroché 5 titres de championne de France. Avec sa licence de STAPS mention activités physiques adaptées et santé, elle donne des cours de danse et est aussi chorégraphe.

Fin des rumeurs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑀𝒾𝒸𝒽𝑜𝓊 𝑒𝓉 𝐸𝓁𝓈𝒶 ✨ (@michou.dalss)

Ce 17 septembre, la 11e saison de Danse avec les stars faisait sa rentrée sur la Une après une année de pause due à la pandémie du Covid-19. Alors qu’elle forme un beau duo avec Michou, plusieurs internautes ont ventilé l’information selon laquelle elle pourrait être en couple avec lui. Un bruit qu’elle a vite stoppé en dévoilant le nom de son chéri. Elle est amoureuse d’Adrian et leur histoire d’amour dure depuis plus deux ans. C’est au cours d’une interview accordée à Télé-Loisirs que la jeune danseuse a tordu le cou aux rumeurs et a fait savoir que son compagnon n’avait pas apprécié les bruits qui couraient par rapport à sa liaison avec Michou. Elsa Bois a révélé qu’au départ c’était compliqué, mais qu’entre son chéri et elle, tout va bien aujourd’hui. Et dorénavant, ça la dérange moins quand les gens envoient des messages pour alimenter la rumeur sur son couple avec Michou. Les deux candidats de DALS rigolent même quand ils lisent ces messages.