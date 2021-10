Dany Boon et Laurence Arné : ils se confient comme jamais sur leur vie de couple

Ce samedi 16 octobre, Dany Boon et Laurence Arné étaient sur le plateau de Clique sur Canal+ pour parler de leur nouvelle production cinématographique 8 rue de l’Humanité qui sera disponible sur Netflix à partir de ce mercredi 20 octobre. S’ils sont productifs, ils sont également très amoureux. Leur histoire d’amour date de depuis 2018 et au cours de cette émission, les deux tourtereaux se sont confiés comme jamais sur leur idylle. Nous vous donnons plus de détails dans les prochaines lignes.

Un couple qui mène belle vie amoureuse remplie d’humour

Si leur comédie intitulée 8 rue de l’Humanité sortira ce mercredi 20 octobre dans les salles obscures, le couple Dany Boon et Laurence Arné vit une belle histoire d’amour pleine d’humour. Invités par Mouloud Achour sur Clique ce samedi 16 octobre, les deux tourtereaux n’ont pas hésité à se confier sur leur idylle et sur ce qui rend leur histoire encore plus intéressante. Laurence Arné a été la première à prendre la parole et d’entrée de jeu, elle a fait savoir que son homme a un grand sens de l’humour. Elle a déclaré : « En fait, il y a à chaque fois une lecture, un filtre, qui rend la situation drôle et surtout, un goût particulier pour le ridicule« . Elle a enchainé en signalant qu’elle aussi, a cette même autodérision. Puis, elle a mentionné le fait qu’ils aiment beaucoup ce décalage et pour elle, l’orgueil ne doit pas être le partage de deux amoureux, mais les amusements, si!

Toujours dans la même lancée, elle a reconnu la force de son conjoint qui sait stopper les situations de stress ou moments de tension avec humour. Même si le principal concerné a fait savoir qu’il avait été gêné par les révélations de sa chérie, il est tout de même allé dans le même sens qu’elle en faisant savoir qu’ »Elle a une folie qui est naturelle et elle fait rire de manière spontanée et délirante« . Puis, il a poursuivi en déclarant qu’il aime se marrer avec elle car il la trouve très amusante.

Une relation qu’ils ont longtemps cachée

S’ils sont en couple depuis 2018, juste après le divorce de Dany Boon avec son épouse Yaël, ce n’est qu’en mai 2021 sur les ondes de RTL que l’acteur de 55 ans a parlé pour la première fois de sa relation avec la sublime Laurence Arné. Pour ce faire, il raconté une de leur journée en famille, ce qui a permis de savoir que les deux amoureux qui produisent des films ensemble, sont en couple. Il a fait savoir que ce jour, alors qu’il était chez lui avec sa compagne et leurs enfants, ils sont allés à la rencontre des voisins et ils ont fait des pots, des bouffes et des barbecues.

Tombés amoureux depuis le dernier divorce du comédien, Dany Boon et Laurence Arné vivent avec leurs enfants respectifs. De son dernier mariage, l’acteur a eu trois enfants, Eytan, Élia et Sarah qui sont respectivement nés en 2005, 2006 et 2010. Le père de famille est également le parent de Mehdi, qu’il a eu en 1997 avec Sophie Hermelin. En 1999, avec son ex-épouse Judith Godrèche, il a eu Noé. De son côté, la jeune actrice de 39 ans est la maman du petit Raphaël qui a 9 ans, fruit de sa précédente relation avec le publicitaire Jérôme Duchamps.