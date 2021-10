Jessica Thivenin (Les Marseillais) dévoile le visage de sa fille Leewane pour la première fois

Samedi dernier sur Instagram, Jessica Thivenin enflamme la toile en dévoilant pour, la toute première fois, le visage de sa petite fille. Un acte attendu par les internautes, depuis près de deux mois, venait de s’accomplir et ceux-ci, n’ont pas pu cacher leurs joies. Nous vous proposons de lire la suite de ces lignes, pour avoir plus de détails sur le sujet.

Enfin une photo de Leewane !

Jessica Thivenin et Thibaut Garcia étaient déjà devenus des parents comblés lorsque le petit Maylone vit le jour. Cependant, avec l’arrivée de leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Leewane, les deux stars de, Les Marseillais contre le reste du monde, sont transportés dans un état de bonheur hors du commun. Et cette joie qui les anime, ils ne manquent jamais l’occasion de la partager avec les internautes. Seulement, depuis environ 2 mois déjà, Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, ont gardé très caché le visage de leur petite fille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Thivenin (@jessica.les.marseillais.fan)

Néanmoins, ce samedi 16 octobre 2021, c’était la surprise générale. Les parents de Maylone ont décidé d’afficher, chacun sur leurs comptes, la photo de leur fille. Sur la publication de Jessica Thivenin, Leewane était tenue par celle-ci qui à son tour, se tient dans les bras protecteurs de son compagnon. La petite fille était vertu d’une manche longue tricot blanche sur un pantalon bleu avec un nœud de mêmes couleurs que son habit, attaché sur sa tête. Pour sa part, Thibaut Garcia a publié une photo de la famille complète. Cette fois-ci, la petite fille était dans les bras de son frère assisté pas les deux parents. Si Leewane a toujours ce nœud blanc, autour de la tête, elle n’a pas pour autant gardé le même habillement que sur la première photo, même constat pour ses parents d’ailleurs. Sur cette seconde photo, elle a plutôt été vertu d’une magnifique robe blanche qui reflète parfaitement la lumière. Ses yeux clairs et son visage poli laissent apercevoir une petite fille tout aussi belle et angélique que sa mère. En légendes de leurs publications, les deux stars de Les Marseillais contre le reste du monde se sont dites très fières de présenter leur fille aux internautes.

Une publication qui a ravi les fans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

De leurs côtés, les internautes ne pouvaient pas rester silencieux. Les commentaires venaient de toutes part. Certains followers sont tous simplement contents d’avoir enfin pu voir le visage de la petite Leewane. Tandis que d’autres sont allés loin en déclarant, qu’ils voyaient le visage de Maylone calqué sur celui de sa sœur. Apparemment, pour eux, les deux enfants de Jessica Thivenin et Thibaut Garcia se ressembleraient comme deux gouttes d’eau. Bref, pour notre part, nous avons pu retrouver une dissemblance chez les deux enfants, ils n’ont pas du tout les mêmes couleurs de cheveux.

Des hauts et des bas

Si aujourd’hui Jessica Thivenin et Thibaut Garcia semblent vivre dans le bonheur total, il n’en demeure pas moins qu’ils ont connu des moments de vives douleurs. En effet, pendant sa première grossesse, la personnalité de télévision avait été obligée de rester collée au lit. Mais si seulement les misères s’étaient arrêtées là, ça aurait été merveilleux pour celle qui a aujourd’hui deux adorables enfants. En réalité, après la naissance du premier bébé, celui-ci avait connu beaucoup de problèmes de santé. Il était né avec une atrésie de l’œsophage et ça n’avait pas été facile à vivre pour les parents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin)

Aussi, lors de la seconde grossesse, Jessica Thivenin n’a pas connu de moment paisible. Au cours du dernier trimestre de la grossesse, la star de télé-réalité a été une fois de plus contrainte de rester alitée. Et sur les réseaux sociaux, elle n’a pas pu s’empêcher de partager avec ses followers ses inquiétudes et ses doutes sur sa grossesse. Mais, plus de peur que de mal, la petite Leewane est née sans problème, et tout comme son grand frère, elle fait la joie de ses parents.