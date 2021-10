Nolwenn Leroy : elle parle de son baiser avec Bénabar « Comme si c’était une scène érotique »

Le samedi 16 octobre 2021, Nolwenn Leroy était reçue sur le plateau de l’émission On refait la télé, diffusée sur TF1. À cette occasion, la chanteuse de 39 ans s’est exprimée sur ses débuts dans le cinéma. Elle revient également sur une situation embarrassante et très gênante qu’elle aurait vécue dans capitaine Merleau. Nous vous proposons de découvrir plus d’informations sur le sujet en lisant la suite de cet article.

Nolwenn Leroy fait ses débuts dans le septième art

Nolwenn Leroy est en pleine activité dans sa carrière. Mi-septembre, elle avait dévoilé la pochette de son huitième album, intitulé La cavale, qui sortira le 12 novembre prochain. Mais la chanteuse n’était pas près de s’arrêter là, elle a notamment décidé de faire ses premiers pas dans la comédie. Et c’est dans une des séries les plus populaires de l’hexagone qu’elle signe des débuts. Il s’agit de Capitaine Marleau, une série policière dont Corine Masiero incarne le personnage principal. En effet, dans un épisode intitulé « Claire obscure », et qui sera diffusé le 29 octobre prochain, c’est Nolwenn Leroy qui a donné la réplique à Bénabar. Mais, quelques choses d’inattendues s’est passé. Et, la chanteuse l’a évoqué dans son entretien avec les animateurs de On refait la télé.

Une scène gênante pour sa première apparition

Après s’être exprimée sur la séquence de l’épisode qui a été particulièrement difficile à jouer pour l’actrice débutante, elle a évoqué une scène qu’elle a trouvée très embarrassante et qui la fait paniquer. Il s’agissait en réalité d’un baiser improvisé par le réalisateur entre le personnage de la chanteuse et celui de Bénabar.

En effet, n’étant pas satisfaite de la fin prévue pour l’épisode, Josée Dayan, la réalisatrice, a tout de suite fait savoir aux acteurs qu’il voulait quelques choses d’inattendues pour clôturer la scène. « Et là, elle nous regarde, elle dit :’ Non, ça ne va pas, la scène de fin… Allez, embrassez-vous ! » », a raconté Nolwenn Leroy. C’était une scène inopinée à laquelle ne s’étaient pas du tout préparés les deux acteurs. Sur le coup, Bénabar aurait donc proposé à l’actrice de tricher, mais celle-ci opposera immédiatement un refus à cette proposition. Elle voulait réussie sa scène à tout prix même si cela était inattendu.

Nolwenn Leroy et Bénabar se sont finalement embrassés

Corine Masiero, l’actrice principale, voyant le gène de ses collègues, a alors demandé à tout ce qui n’était pas concerné par la scène de se retirer pour permettre à ce que les deux acteurs soient plus à l’aise. Cependant, pour la narratrice de l’histoire, cette réaction de sa collègue l’a encore rendue plus mal à l’aise parce qu’elle commençait à avoir l’impression qu’elle allait tourner une scène érotique.

Aussi, l’environnement et l’heure du tournage n’ont pas vraiment favorisé les deux comédiens qui devraient s’embrasser. Nolwenn Leroy a raconté qu’il était 23 heures à ce moment-là et le froid était glacial. Elle avait donc du mal à sentir ses lèvres violacées. Finalement, le baiser a été fait. Et même si elle aura encore à faire des centaines d’autres dans la suite de sa carrière, l’actrice n’est certainement pas près d’oublier ce premier baiser. Pour ce qui nous concerne, nous autres, il faudra attendre le 29 octobre 2021 pour découvrir ce nouvel épisode qui s’annonce déjà très chaud.