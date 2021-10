Alexandra Lamy : sa fille Chloé Jouannet adopte le naturisme et elle est plutôt canon

Ce vendredi 15 Octobre 2021, Chloé Jouannet s’est dévoilée comme elle ne l’avait jamais fait auparavant. La fille d’Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet a enflammé la toile en publiant un cliché d’elle presque nue et très sexy. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus d’informations sur ce sujet.

Chloé Jouannet s’affiche très sexy sur instagram et fait rêver les internautes

Chloé Jouannet se montre plus hot que jamais. Elle a réchauffé les réseaux sociaux vendredi dernier, en publiant une photo inhabituelle d’elle sur Instagram. Ainsi, les internautes ont pu découvrir que la jeune actrice passe du bon temps et profite de l’été indien qui bat toujours son plein. En effet, la comédienne de 24 ans a posté deux clichés via son compte instagram. Sur le premier, on peut voir un magnifique paysage composé d’un grand rocher couvert de verdure, qui délimite une rivière sauvage.

La seconde photo a été prise en contrebas de l’actrice qui s’affiche topless avec la peau de son corps presque, totalement dévoilée. L’actrice n’avait enfilé qu’une petite culotte bleue qui cache les parties les plus intimes de son corps. Quant à ses seins, elle les avait recouverts par ses mains. Pour faire court, il s’agissait d’une photo tout simplement éblouissante, puisque la jeune fille paraissait toute belle. Pour leur part, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de commenter cette photo hyper sexy de l’actrice de 24 ans. À l’heure où cet article est en cours de rédaction, on dénombre 224 commentaires sur cette photo qui fait rêver. Si son été avait été initialement gâché par le Coronavirus auquel elle a été testée positive en juillet dernier, la jeune fille compte désormais rattraper tout le temps perdu en profitant des dernières chaleurs de l’année.

Que peut-on savoir de Chloé Jouannet ?

Née le 17 octobre 1997, Chloé Jouannet est le fruit d’une relation amoureuse entre l’acteur suisse Thomas Jouannet et l’actrice française Alexandra Lamy. En 2003 ses parents en couple depuis 1995 ont fini par se séparer. Quelques mois plus tard, sa mère entame une relation avec le réalisateur Jean Dujardin qui par la même occasion devient son beau-père. Ce dernier garda ce titre jusqu’en 2013. Cette année-là, sa mère redevenue à nouveau célibataire l’amène à Londres où elles vivront pendant 6 ans avant de revenir en France en 2019. Pendant tout le temps que la jeune fille a vécu avec sa mère, sa relation avec celle-ci s’est vivement intensifiée et on l’a souvent remarqué, toutes ces fois où la mère et la fille se sont affichées très complices ne publique.

Toutefois, cela ne veut pas dire pour autant qu’entre la jeune fille et sa mère, les relations sont toujours apaisées. Elle a même admis au cours d’une interview accordée à LCI en juin dernier qu’il arrivait souvent des moments où avec sa mère, elles s’engueulent. Toutefois, la jeune fille a rassuré son interlocuteur en expliquant que cela ne durait généralement pas longtemps. Ils se comprennent donc très rapidement et passent à autre chose. Pour sa part, Alexandra Lamy ne manque pas une seule occasion de faire l’éloge de sa fille dont elle loue le courage, l’audace et la détermination. En effet, la jeune fille fait déjà des merveilles malgré son jeune âge et se fait remarquer par de nombreuses personnalités du septième art.