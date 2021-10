Clara Luciani cash au sujet de Serge Gainsbourg « Par moments j’ai envie de le baffer »

Dans une interview accordée ce samedi 16 octobre au Journal Du Dimanche, Clara Luciani a été cash sur le sort qu’elle aurait infligé à l’un de ses artistes préférés. Parti depuis 1991, Serge Gainsbourg est un grand artiste qui a eu beaucoup eu d’influence sur la jeune chanteuse. Seulement, lors de son entretien de ce week-end, elle s’est rappelée d’une interview au cours de laquelle son chanteur préféré insultait une femme. La jeune artiste a fait savoir que si cette scène s’était produite de nos jours, elle lui aurait flanqué une baffe.

En pleine promo de son nouvel album

Révélée le 8 décembre 2017 avec son titre La Grenade, Clara Luciani est une artiste qui a vite gravi les échelons. Il n’a fallu que quelques mois pour le premier opus de la chanteuse originaire des Bouches-du-Rhône cartonne. Si plusieurs autres artistes galèrent pendant plusieurs années avant de connaitre le succès, Clara Luciani a fait ses premières grosses ventes en janvier 2019 et depuis ce temps, elle fait partie des artistes les plus prisés de la scène francophone. En seulement 4 ans, la chanteuse est devenue une véritable star de la musique française. Elle a forgé son style musical en s’inspirant des artistes tels que Dalida, les Beatles, Claude François, le groupe Alba ou encore Serge Gainsbourg qu’elle apprécie particulièrement.

Ce week-end, elle était invitée au JDD pour parler de son nouvel album baptisé Cœur. Un deuxième opus sorti en juin dernier et la jeune femme de 29 ans le présentera bientôt sur scène à ses multiples fans. Même si elle a fustigé le comportement que Serge Gainsbourg avait envers les femmes, la chanteuse a tout de même reconnu qu’il a été un personnage qui l’a beaucoup aidé à façonner sa vie d’artiste à elle. Défendant la cause féministe, l’artiste a fait savoir au cours de son entretien qu’avec ce deuxième album, son but est de donner de la force à toutes ces femmes qui n’ont pas souvent l’occasion de faire entendre leur voix.

Clara Luciani, active pour la cause féministe

Si elle a toujours beaucoup d’admiration pour Serge Gainsbourg, elle n’a tout de même pas apprécié le comportement qu’il avait avec les femmes. Elle l’a fait savoir sans passer par quatre chemins. Ce chanteur faisait souvent preuve d’indélicatesse envers la gente féminine et Clara Luciani a dit cash qu’elle ne cautionne pas ça. Elle s’est d’ailleurs rappelé d’une interview au cours de laquelle l’interprète de « La Javanaise » avait insulté une femme. C’était en 1986 qu’il avait injurié Catherine Ringer. Celle qui milite pour la cause féministe a fait savoir dans les colonnes du JDD que si c’était « en 2021, il aurait passé un sale moment. »

Le Gainsbourg qui était impoli avec les femmes, l’énervait au point où elle a déclaré : « Par moment, j’ai envie de le baffer vraiment ! ». En 2020 déjà, lors d’un entretien dans les colonnes de Society, elle a pris exemple sur elle-même. Elle est revenue sur une relation qu’elle a eue avec un de ses ex petits copains. Elle a vécu une véritable relation toxique et elle a expliqué : « J’étais en couple avec un mec. C’était une relation très malsaine, qui m’enfermait, je ne voyais pas grand monde à part ce garçon-là« . Une mauvaise fréquentation qui lui a insufflé l’inspiration de son premier album intitulé Sainte-Victoire. Ceci prouve que la jeune femme milite pour la cause féministe et lutte surtout contre le sexisme.