Julia Vignali : elle fait des confidences touchantes sur la carrière de chanteur de son amoureux Kad Merad

L’animatrice télé, Julia Vignali était ce dimanche 17 octobre sur le plateau de Vivement Dimanche et elle a profité de ce passage pour parler des talents de chanteur de son chéri Kad merad.

En compagnie de Thomas Sotto, Julia Vignali était l’invitée de Michel Dricker sur le plateau de Vivement Dimanche. Ce dimanche 17 octobre, l’animatrice télé a profité de cette autre tribune d’expression pour parler du talent que son conjoint, l’acteur Kad Merad, a pour le chant. La star du petit écran a également fait des confidences sur les circonstances de sa rencontre avec l’homme de sa vie. La présentatrice vit une belle histoire d’amour avec son chéri.

Kad Merad, ses talents de chanteur

Depuis ce mois de septembre, Julia Vignali présente Télé Matin en duo avec Thomas Sotto. Tous les deux étaient les invités de Michel Drucker dans le cadre de Vivement Dimanche diffusé sur France 2. Au cours de cette émission, le présentateur a agréablement surpris Julia en retransmettant quelques prestations de l’acteur kad Merad, conjoint de l’animatrice. Le comédien a déjà interprété plusieurs fois le titre Ma Gueule de Johnny Hallyday. L’acteur qui pousse à la chansonnette avait d’ailleurs eu l’immense honneur de partager une scène avec l’idole des jeunes en personne, mais aussi avec Florent Pagny lors du concert hommage dédié au rockeur en septembre passé.

La mère de famille a beaucoup apprécié le geste et l’a fait savoir en remerciant son hôte. Elle a saisi cette opportunité pour parler des talents de l’homme avec qui elle partage sa vie et pour qui elle a de l’admiration. Elle a fait part de la joie qui l’habite lorsque son chéri chante et pour elle c’est un délice auditif de l’écouter chanter chaque jour à la maison. Elle a également indiqué que c’était très beau pour son compagnon de chanter avec le taulier, mais également, elle a fait savoir que celui-ci avait été marqué par la qualité vocale de son amoureux.

Julia Vignali et Kad Merad : leur rencontre

Aujourd’hui aux commandes de Télé Matin avec Thomas Sotto, Julia Vignali a déjà eu à présenter plusieurs autres programmes télévisés. Si cela fait déjà 7 ans qu’elle est en couple avec kad Merad, il faut noter que les deux tourtereaux se sont rencontrés sur le plateau de C à vous, diffusé ce jour en direct. Au cours de son entretien avec Michel Drucker, l’animatrice s’est souvenue de ce jour avec exactitude : le 17 février 2014.

Elle a fait savoir qu’elle n’a pas oublié cette date parce que c’était pour elle, la première fois d’animer une émission en direct. Elle a d’ailleurs précisé que ce jour, elle remplaçait Anne-Sophie Lapix qui était partie en vacances. Sur le plateau à cette époque, elle avait reçu Alice Pol, Dany Boon et Kad Merad. L’animatrice avait ainsi fait la rencontre de l’acteur pour sa toute première fois et leur coup de foudre est né au cours de ce programme. Une journée qu’elle n’oubliera jamais, car en plus d’avoir rencontré l’homme de sa vie, elle était également très stressée à l’idée de faire son premier direct à la télé. Une expérience plutôt agréable en fin de compte.