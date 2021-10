Brigitte Macron : son geste qui a provoqué les larmes de Bernard Tapie

Parti ce 3 octobre des suites d’un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, Bernard Tapie est et reste à jamais dans le cœur de plusieurs Français. L’ancien député de la ville Marseille a laissé un grand vide dans le cœur de plusieurs français. Même Brigitte Macron a été touchée par son départ et avant qu’il ne rende son dernier souffle, la première dame lui avait envoyé un message émouvant. Gérard Davet et Fabrice Lhomme reviennent sur ce message de l’épouse d’Emmanuel Macron dans leur livre intitulé Le Traître et le Néant.

Un geste qui a beaucoup ému Bernard Tapie

On a pu apprendre que la première dame de France avait de l’admiration pour l’ancien ministre, Bernard Tapie. C’est dans le livre Le traître et le Néant paru ce 14 octobre aux éditions Fayard que cette information a été dévoilée. En effet, lors d’un échange avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui sont les auteurs de cet œuvre, Bernard Tapie leur avait fait part du message que Brigitte Macron lui avait laissé via une communication téléphonique avec le directeur du centre Gustave Roussy où il recevait son traitement contre le double cancer dont il a souffert pendant 4 ans. Ce jour au téléphone, l’épouse du président de la république avait déclaré : « Prenez soin de lui, il est important pour la France« .

Un message qui avait beaucoup touché l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Il avait pu rencontrer la première dame et c’était grâce à Jacques Séguéla. En effet, au cours d’un entretien dans l’émission L’heure des pros sur CNews, Jacques Séguéla avait fait savoir que l’homme d’affaires lui avait demandé de lui présenter à Brigitte Macron. Chose qu’il avait promis d’essayer car n’étant pas très sûr qu’elle allait accepter. Il l’a eu au téléphone, ils en ont parlé et elle a plutôt dit être ravie d’avoir à faire la rencontre de l’ancien député de la ville de Marseille. Pour que leur rencontre se fasse loin des photographes de service la présidence, Jacques Séguéla avait proposé que cette rencontre se fasse chez lui. Chose pour laquelle la première dame n’avait eu aucune objection. C’est ainsi que les deux personnalités s’étaient rencontrées, puis ont continué à se voir à plusieurs autres reprises. Jacques Séguéla a aussi mentionné que lorsqu’ils se sont vus, leur échange a été sincère.

Brigitte Macron présente jusqu’à la fin

Brigitte Macron tenait à ce que l’homme d’affaires se rétablisse et elle a suivi l’évolution de son état de santé de près. Lors d’une interview accordée à RTL en avril dernier, la première dame avait parlé de la force dont il faisait preuve face à cette maladie accablante. Elle avait évoqué sa persévérance en utilisant ces termes : « Il se bat tous les jours, donc je l’écoute« . Une autre déclaration qui était certainement arrivée dans les oreilles du principal concerné et qui certainement lui avait fait plaisir. Elle avait aussi ajouté : « Je suis très admirative de ceux qui ne cèdent jamais. C’est le combat de sa vie et là, en ce moment, c’est difficile« . L’époux de Dominique Tapie est finalement parti paisiblement et Brigitte macron a pris la peine d’être présente à la cérémonie funéraire de Paris à l’église Saint-Germain le 6 octobre dernier en l’honneur de l’homme aux mille vies.