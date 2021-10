Camille Gottlieb : complètement métamorphosée, elle ressemble étrangement à sa grand-mère Grace Kelly

Joli minois, yeux bleus, Camille Gottlieb ressemble énormément à sa grand-mère Grace Kelly. Ce mardi 12 octobre, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco a partagé un cliché sur son compte Instagram. Sur cette photo, on peut remarquer qu’elle a plusieurs traits de beauté identiques à ceux de sa grand-mère. Agée de 23 ans aujourd’hui, la jeune femme fait parler d’elle dans plusieurs chaumières et même si elle ne figure pas dans la lignée de succession princière, la jolie demoiselle a très bien su s’intégrer dans la monarchie monégasque.

Camille Gottlieb et Grace Kelly : ressemblance frappante

Camille Gottlieb est née de l’aventure entre Stéphanie de Monaco et Jean-Raymond Gottlieb, ancien garde du corps de la princesse monégasque. Si elle est connue pour avoir de jolies rondeurs, la jeune femme s’est métamorphosée et a désormais une nouvelle silhouette. Depuis lors, elle a attiré l’attention de plus d’un. Particulièrement ce mardi 12 octobre, elle a capté l’attention de sa communauté en postant un beau cliché d’elle sur Instagram. Sur cette photo, on la voit avec plusieurs kilos en moins. Si cet amaigrissement a fait parler les internautes, cela leur a aussi permis de se rendre compte de la grosse ressemblance qu’il y a entre la fille de Stéphanie de Monaco et Grace Kelly.

Les fans de Camille se sont inquiétés à un moment donné, mais il n’y a pas de quoi se soucier car elle va bien. Avec la forme de son visage et son profond regard bleu, elle ressemble énormément à sa grand-mère, qui, avant de devenir princesse de Monaco, a été une célébrité américaine. Sur son compte Instagram, la jeune femme n’hésite pas à prendre des poses identiques à celles de sa grand-mère. Sa publication sur le réseau social spécialisé des photos a d’ailleurs provoqué une vague de réactions élogieuses de la part des fans qui sont tombés sous le charme de la belle demoiselle qui est encore un cœur à prendre.

Plusieurs internautes conquis ont même comparé les deux femmes. Des comparaisons qui allaient plutôt dans un bon sens car pour la plupart des internautes, Camille Gottlieb tient cette beauté de Grace Kelly. Mais si plusieurs personnes ont trouvé la jeune femme sublime, d’autres ont fait part de leur inquiétude en demandant si tout allait bien pour elle, car selon eux sa perte de poids apparaissait chez eux comme un signal d’alerte.

Une femme plus ouverte

Très souvent discrète, Camille Gottlieb fait de plus en plus parler d’elle en multipliant des publications sur les réseaux sociaux et en faisant plusieurs apparitions dans les médias. Et à chacune de ses apparitions, elle fait sensation. Au fil du temps, la jeune femme a beaucoup changé et elle a donné plusieurs opportunités aux gens de découvrir ses journées sur le rocher ou même ailleurs. Malgré qu’elle ne fasse pas partie de la lignée de succession de la monarchie monégasque, la jolie blonde ne manque pas de prendre part à la vie du palais et aux obligations que son rang lui confère.