Ingrid Chauvin rend un vibrant hommage à sa fille Jade, morte à cinq mois

Le dimanche 17 octobre dernier, Ingrid Chauvin s’est emparée de con compte Instagram pour rendre un vibrant hommage à sa fille prénommée Jade et qui est passé de vie à trépas quelques mois après sa naissance. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus d’informations sur le sujet.

Un vibrant hommage qui a vivement touché les internautes

17 Octobre 2003, 17 octobre 2021. Cela fait exactement 8 ans que l’actrice de 48 ans, Ingrid Chauvin et son époux Thierry Peythieu, qui plus est un réalisateur, sont devenus parents de leur premier enfant. Une petite fille prénommée Jade qui a apporté le bonheur à ses parents. Seulement voilà, cette joie n’a pas duré longtemps, puisque le 24 mars 2014, soit cinq mois après sa naissance, la petite fille rend l’âme. En réalité, le bébé souffrait d’une malformation cardiaque et cela a été la cause de son décès, qui a plongé sans doute, ses parents dans une douleur profonde. Heureusement, l’actrice ne s’est pas laissé abattre par une telle situation, qui ne dépendait en rien de sa propre volonté. Puisqu’en 2016, elle donna naissance à un autre bébé. Cette fois-ci, un joli petit garçon prénommé Tom. Toutefois, comme pour toutes les mères, il est particulièrement très difficile d’oublier la perte d’un enfant. C’est ainsi que, tous les 17 octobre, l’actrice de 44 ans qui s’est séparée de son époux Thierry Peythieu se remémore de sa fille, à qui elle rend régulièrement hommage. Comme ce fut le cas ce dimanche 17 octobre 2021.

Sur Instagram, l’actrice a publié une image sur laquelle on pouvait voir un nuage dans le ciel sur lequel était gravé le nom de la petite fille éteinte depuis 2014. En légende de cette publication, la femme de 44 ans a fait savoir à ses nombreux abonnés que le nom de sa fille resterait à jamais gravé dans son cœur. Et d’ajouter que ce 17 octobre est et très particulier pour elle. La raison ? Nous l’ignorons. Mais quand on y pense, c’est le premier anniversaire de la petite fille depuis la rupture de ses parents. C’est donc peut-être, ce qu’il y a de si particulier. Dans la suite de sa légende, l’actrice a orienté ses pensées vers toutes les mamans du monde qui ont vécu une fois au cours de leurs existences, la perte d’un enfant.

Et comme on pouvait s’y attendre, le post de l’ex-épouse de Thierry Peythieu n’a pas laissé les fans indifférents. Ceux-ci ont particulièrement, tenu à exprimer leurs soutiens envers cette mère qui s’est souvenue de sa petite fille. Près de 2400 commentaires sont dénombrés. Une preuve de l’émotion qui a envahi les internautes après découverte de cette publication.

Thierry Peythieu rend également hommage à Jade

Pour sa part, Thierry Peythieu, lui non plus, n’a pas oublié sa fille. Comment aurait-il pu d’ailleurs ? Il a donc publié un petit message pour rendre hommage à « sa petite étoile d’amour ». « Dans le ciel, il y a des étoiles qui brillent plus que d’autres… Aujourd’hui, il y a une qui brille beaucoup plus que les autres… ma petite étoile d’amour… Pour toujours… », peut-on lire sur le compte du réalisateur. Il fait dire que, aussi longtemps que vivront ces deux parents, leur petite fille décédée occupera toujours une place importante dans leurs cœurs.