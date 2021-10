Richard Bohringer : « boitillant », l’acteur parle de son état de santé

Bientôt âgé de 80 ans, Richard Bohringer continue de tourner. Il sera d’ailleurs à l’affiche du film Les Héroïques de Maxime Roy. Pour cela, le comédien a été interviewé par le JDD ce dimanche 17 octobre. Si nos confrères ont mentionné en début de leur article que l’acteur était arrivé le jour de l’entretien en boitillant, Richard Bohringer quant à lui, avec humour, a fait savoir qu’il s’était fait mail aux escaliers parce qu’il courait pour venir faire cette interview. Après ça, il est encore revenu sur sa santé d’homme âgé et a fait savoir que cela change plusieurs choses pour lui.

Une explication drôle sur son état de santé

Ce mercredi 20 octobre, le film Les Héroïques de Maxime Roy est sorti en salle et l’acteur Richard Bohringer a accordé une interview au Journal du Dimanche dans son édition de ce dimanche 17 octobre. Alors qu’il se fait de plus en plus rare dans les salles obscures et les journaux, l’acteur a accepté de se confier à nos confrères du JDD sur sa carrière et sur sa santé. Un entretien qu’il a bien failli ne pas honorer car cela avait déjà été programmé à deux reprises et il avait brillé par son absence. Mais pour une troisième fois, il avait pu être présent et le journaliste qui l’a reçu n’a pas manqué de mentionner qu’il était arrivé en boitillant.

Avec humour, l’acteur a expliqué qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter et qu’il s’était fait mal à la jambe quand il est tombé aux escaliers en voulant se dépêcher de rejoindre l’équipe du JDD. Il a d’ailleurs vaincu le cancer et aujourd’hui, l’humoriste déclare avoir presque 80 ans et que pour un homme de son âge, beaucoup de choses ont changé. Même s’il continue de tourner, il n’a plus la même vigueur qu’il avait quand il était jeune. Si plusieurs de ses amis sont déjà partis, l’acteur quant à lui, aura la chance de souffler sur sa 80e bougie le 16 janvier 2022.

Toujours en activité malgré quelques petits manquements

Peu présent dans les salles de cinéma ces derniers temps, l’acteur a tenu à expliquer cette situation. Il a commencé par attester que c’était tout à fait vrai qu’il n’a pas fait beaucoup d’apparitions ces derniers temps. Il a ensuite précisé qu’il a refusé certaines choses tout simplement parce qu’il avait l’impression de refaire les mêmes choses. Cela se justifie avec le fait qu’il en ait « marre des rôles de vieux ronchons« .

Malgré cette absence, il a tout de même figuré dans Les Héroïques et après cette production cinématographique, il a joué dans la série de sa fille Romane Bohringer. Bientôt en diffusion sur Canal+, cette série est une adaptation de son film L’Amour flou. Il a partagé son émerveillement face au travail de sa fille : « J’étais sur le cul de la voir diriger une équipe de trente lascars« . Puis il a fait savoir qu’il allait être sur des plateaux de tournage dans les mois à venir. Avec le cœur meurtri, Richard Bohringer s’est souvenu de ses amis et collègues qui sont déjà montés au ciel. Il s’est ainsi souvenu de Philippe Léotard, Roland Blanche, Bernard Gireaudeau et Jean-Pierre Mocky.