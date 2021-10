Danse avec les stars : Lucie Lucas fait des confidences sur son « petit coup de stress » après le dernier prime

La 11e saison de Danse avec les stars continue sur TF1 et des candidats ont quitté l’aventure lors du prime de ce vendredi 15 octobre. Au cours de cette dernière diffusion, Vaimalama Chaves et Christian Millette ont été éliminés juste devant Lucie Lucas et son partenaire Anthony Colette.

Ce dimanche 17 octobre sur Instagram, Lucie Lucas est revenue sur sa prestation avec son partenaire et le petit coup de stress qu’elle a eu. Elle a également tenu à saluer les deux compétiteurs qui ont quitté l’aventure.

Le coup de stress de la danseuse en herbe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucie lucas ❤️ (@_lucie_lucas_fans_)

L’actrice Lucie Lucas est à fond dans cette 11e saison de Danse avec les stars et pour preuve, à chaque prime, en compagnie d’Anthony Colette, elle donne le meilleur d’elle-même. N’étant pas danseuse professionnelle, la célébrité de la série Clem, fournit plus d’efforts, non seulement pour faire des prestations qui répondent aux attentes des jurys, mais aussi pour harmoniser sa vie de famille en Bretagne à ses séances d’entrainements de danse à Paris. Les jurys lui font très souvent des compliments, mais cependant, la comédienne rencontre quelques difficultés au niveau de sa technique. Et pour résultat, sa prestation de ce vendredi 15 octobre sur un morceau rumba a été sanctionnée par deux buzz. Ce qui l’a envoyé, avec son partenaire, au fatidique Face à face. À quelques pas de la porte de sortie, la mère de famille a su se montrer convaincante devant les membres du jury de l’émission, qui l’ont retenu de justesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucie Lucas (@lucie_lucas_comedienne)

Après cette qualification de dernière minute, l’actrice s’est exprimée sur son compte Instagram ce dimanche 17 octobre pour faire part du petit coup de stress qu’elle a eu. Elle a reconnu que lorsqu’elle était en coulisses, elle a eu peur que l’aventure s’arrête là pour elle. En légende des photos de sa prestation, elle a aussi admis que malgré qu’ils se soient donner à fond, leur rumba n’avait pas pu convaincre le jury.

Lucie Lucas, une partenaire reconnaissante

Il faut noter que Lucie Lucas est amie avec Denitsa Ikonomova qui figure parmi les membres du jury. C’est d’ailleurs pour cela que des rumeurs couraient que cette dernière la favorisait, mais le coup de buzz de la danseuse professionnelle est venu écarter tout doute. Dans sa publication Instagram, l’actrice a fait preuve de gratitude envers son partenaire Antony Colette. Elle a fait savoir qu’elle le remerciait de continuer à croire en elle et de l’accompagner avec, non seulement son talent, mais aussi sa bienveillance tout au long de cette compétition. Elle a aussi remercié ses fans qui ne cessent de la soutenir en lui envoyant de jolis petits messages.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucie lucas ❤️ (@_lucie_lucas_fans_)

Après cela, la comédienne a également rendu hommage à ses camardes de compétition qui n’ont pas eu la chance de continuer l’aventure. Elle a ainsi félicité l’ancienne Miss Vaimalama Chaves et son partenaire, Christian Millette pour tout ce qu’ils ont pu réaliser comme exploit depuis leur entrée dans ce concours de danse. La danseuse en herbe a fini par déclarer : « Avec Antho, on continue à cravacher pour le prime de vendredi prochain ! » Ce qui témoigne de la rage de vaincre qui habite Lucie Lucas.