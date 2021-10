Charlène de Monaco : de plus en plus proche du roi des zoulous, son physique inquiète tout le monde

Bloquée en Afrique du Sud, son pays natal, depuis plusieurs semaines pour des soucis de santé, Charlène de Monaco bénéficie toujours de l’attention des internautes qui n’hésitent pas à lui témoigner leur amour. Après plusieurs interventions chirurgicales, la mère de famille semble s’être remise sur pied. Mais seulement, ce dimanche 17 octobre, elle a posté un cliché inquiétant sur les réseaux sociaux. Sur cette photo où elle en compagnie du nouveau roi des zoulous, elle apparait amaigrie et son état physique a alerté les internautes qui n’ont pas tardé à réagir.

Les internautes s’inquiètent de l’état de santé Charlène de Monaco

Charlène de Monaco est une fille de l’Afrique du Sud et elle a toujours eu de bonnes relations avec le roi des Zoulous. Vu qu’elle est proche du roi des Zoulous, donc elle entretient de bonnes relations avec ses populations. Lors de la disparition de Goodwill Zwelithini, son ami et roi des Zoulous, elle avait été affectée. Une mort qui ne l’avait pas laissé indifférente quand on sait à quel point elle est proche du royaume Zoulou. Tout récemment, elle a pris la décision de porter main forte au nouveau roi afin que ce dernier puisse mettre un terme à la guerre de succession. Sans aucun doute, il apparait clairement que la princesse s’y met vraiment car ce dimanche 17 octobre, elle a partagé un cliché en compagnie de Misuzulu, le nouveau roi des Zoulous.

Mais seulement, sur cette photo elle apparait amaigrie et cela attire l’attention des internautes qui n’hésitent pas à faire part de leur inquiétude. Alors que ses fans avaient déjà été inquiétés par sa maladie et les opérations qu’elle a subies, sa perte de poids visible par tous, a encore attiré la curiosité de plus d’un. Ce qui a poussé les gens sur les réseaux sociaux à lui envoyer des messages de réconfort et de guérison en commentaires de la publication où elle a posté ladite photo. Ce n’est pas tout, le 2 octobre dernier, elle avait également partagé une photo alarmante sur les réseaux sociaux. Sur ce cliché, elle semblait une fois de plus affaiblie. Les internautes espèrent vivement qu’elle se rétablira et rentrera auprès de sa famille à Monaco.

Une princesse qui milite pour la paix dans le royaume des Zoulous

Si elle a l’air fatiguée et a perdu du poids, Charlène de Monaco ne s’est pas éloignée du royaume Zoulou. Au contraire, elle s’est encore plus rapprochée en jouant les médiatrices pour mettre fin à la bataille de succession qu’il y a dans le royaume depuis que son ami Goodwill Zwelithini est décédé. Ce dernier a régné sur le trône pendant près de 50 ans. Mais face à toutes les tensions qui divisent le royaume, l’ancienne athlète aurait intervenu pour un retour à la normale. Elle ne compte pas rester spectatrice du déclin de ce royaume qu’elle a porté et qu’elle continue de porter dans son cœur.