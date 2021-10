Emmanuel et Brigitte Macron : amoureux, le couple évoque leur date anniversaire très symbolique

Il y a exactement 14 ans, Brigitte et Emmanuel Macron se sont promis de s’aimer pour le meilleur et le pire, devant le maire. Zoom sur la passionnante histoire d’amour de ce couple

Le 20 octobre est une date spéciale pour Emmanuel et Brigitte Macron. Le couple présidentiel fête son anniversaire de mariage. Ainsi, mercredi dernier, c’était le quatorzième anniversaire des deux amoureux de longues dates.

14 ans de mariage, ça se fête évidemment !

20 Octobre 2007, 20 octobre 2021, cela fait exactement 14 ans que Brigitte et Emmanuel Macron se sont dit oui devant les autorités compétentes. Dès lors, le mois d’octobre est devenu particulier pour le couple présidentiel. Pour cette année, une fois de plus, les deux partenaires, fêteront leurs noces comme cela se doit. 14 ans de vie commune, c’est formidable ! Surtout quand on sait que la plupart des couples ne survivent pas aux 5 premières années.

Toutefois, il faut reconnaître que Brigitte et Emmanuel Macron ne se sont pas précipités. Ils ont pris le temps qu’il faut, pour faire les choses dans les règles de l’art. Et voir leur couple survivre à travers les âges est même la preuve palpable que leur mariage a été bien planifié. En effet, c’est en 1992 que le jeune Emmanuel Macron alors âgé de 15 ans à fait la connaissance de celle qui étaient enseignante de français et de latin au lycée. À cette époque, Brigitte n’aurait certainement pas pu deviner qu’elle partagerait sa vie avec le jeune Macron. Et la raison n’est liée à l’écart d’âge qu’il y a entre elle et le futur président français, mais plutôt au fait qu’elle était à cette époque-là marié à un certain André-Louis Auzière, avec qui, elle avait 4 enfants.

Brigitte et Emmanuel Macron : Le coup du destin

La magie de l’amour a commencé à faire effet à partir du moment où Emmanuel Macron collabore avec la professeure de français qui animait également un atelier de théâtre au lycée de la Providence. Emmanuel Macron, alors en classe de seconde, tombe totalement sous le charme de l’enseignante qui plus est la mère de l’une de sa camarade de classe. Et de son côté, « madame Auzière », comme on l’appelait antan, n’a pas pu se protéger contre le charme du jeune garçon, manifestement très intelligent. Leur collaboration a donc continué, lorsque le jeune garçon de 16 ans passe en première. Cette année-là, l’élève et son l’enseignante, commencent la réécriture de l’ouvrage d’Eduardo de Flippo intitulé, l’Art de la comédie. Ainsi, tous les vendredis soirs les futurs mariés, se réunissait pour travailler sur la réécriture. L’attraction est donc devenue de plus en plus grande.

Mais craignant de commettre une infraction pénale, puisque la loi réprime les relations à caractère sexuel entre une enseignante et une élève mineuse de plus de 15 ans, Brigitte va prendre un peu du recul avec son élève, mais leur relation continuera en secret à Paris où le jeune garçon commence la terminale.

Enfin, le mariage !

En 2006, plus précisément le 26 janvier, Brigitte Macron mets fin à son mariage avec celui qui devint par l’occasion, son ex-époux. 21 mois plus tard, elle accepte devant le maire de s’unir enfin avec son amoureux de longue date : Emmanuel Macron. Mais cette décision n’avait pas été prise sur un coup de tête. Car, l’enseignante a été pendant longtemps, très réticente avant de finalement donner son accord au futur président à l’époque, âgée de 29 ans.