Coralie Dubost : la députée se fait violemment agresser dans la rue en compagnie de son mari !

Mardi 19 octobre 2021, la députée Coralie Dubost et son compagnon, ont été victime d’une violente agression au cours de laquelle, plusieurs objets de valeurs leurs auraient été dérobée. Ces faits qui se sont déroulés dans le 7e arrondissement ont conduit aussitôt à l’ouverture d’une enquête confiée à la police judiciaire. Découvrez dans la suite de cet article, tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Une violente agression dans le 7e arrondissement

Mardi soir, Coralie Dubost qui avait été reçue plus tôt dans la journée sur la chaîne LCP s’est rendue en compagnie de son partenaire, dans un restaurant du 7e arrondissement. La soirée s’est sans doute bien passée pour les deux amoureux qui ont certainement profité d’un agréable dîner. Cependant, à leur sortie du restaurant, un évènement tout aussi inattendu que dramatique les attendait. En effet, la députée et son compagnon se sont violemment fait agresser par une bande de quatre individus. Comme le décrivent nos confrères de LCI, les quatre malfrats ont attaqué le couple et leur ont volé plusieurs objets personnels. Ainsi, le compagnon de Coralie Dubost s’est fait dérober une luxueuse montre Rolex de 12 000 €. En ce qui concerne la députée elle-même, les malfaiteurs lui ont pris son sac à main après l’avoir saisi par le cou et plaqué au sol. Le sac contenait les papiers d’identité de la jeune femme ainsi que son badge de l’Assemblée nationale. Mais ce n’est pas tout, il y avait également deux colliers coûtant environ 2000 € ainsi qu’une somme de 2000 € en espèce.

Des malfrats sans expériences

Selon les témoignages du couple victime, de l’agression, les malfaiteurs, était sans doute inexpérimentée puisqu’ils ne savaient réellement pas ce qu’ils devraient voler. Cela suppose donc qu’ils ont attaqué la députée et son compagnon, au dépourvu sans réellement connaître leur véritable identité ou sans les avoir initialement ciblés. Une investigation a débuté et l’affaire a été confiée à la police judiciaire, afin que les coupables de cet acte répréhensible soient rapidement identifiés et mis aux arrêts. Si l’agression peut être décrite comme violente, la députée a fait savoir aux investigateurs qu’elle n’avait pas reçu de coup de la part de ses agresseurs. Toutefois, elle a précisé avoir été brutalisée lors de l’étranglement. Cependant, à l’issue de l’agression, les victimes n’ont pas été hospitalisées et ont rejoint directement leurs domiciles.

Jusqu’au moment où nous rédigeons cet article, Coralie Dubost ne s’est pas encore exprimée sur les évènements qui se sont déroulés mardi soir. Aucun message sur les réseaux sociaux, aucune intervention dans les médias. La politicienne souhaite tout simplement oublier au plus vite cet événement traumatisant et passer très rapidement à autre chose.

Que savoir sur Coralie Dubost ?

Coralie Dubost est une juriste française habitante à Calleneuve. Membre du parti politique La République en marche, elle a partagé sa vie avec Olivier Véran, ministre de la Santé entre 2018 et 2021. Lors des élections législatives de 2017, elle se fait élire député dans la 3e circonscription de l’Hérault. Au parlement, elle fait partie de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Elle fait partie également de la commission des affaires européennes. Depuis son entrée en fonction, la députée a déjà porté plusieurs textes au parlement.